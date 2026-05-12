Cantante de Bring Me the Horizon sufre CONMOCIÓN CEREBRAL, este es su estado de salud hoy 12 de mayo

En las últimas horas, el vocalista de Bring Me the Horizon encendió las alertas entre sus fanáticos tras darse a conocer que, durante una presentación en vivo, un fan lanzó un smartphone, golpeando al cantante en pleno escenario. De acuerdo a lo que se ha dado a conocer, el incidente provocó una leve conmoción, provocando miedo entre sus seguidores y usuarios de redes sociales; abrió el debate sobre seguridad en los conciertos.

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¿Qué se sabe del incidente de Oliver "Oli" Sykes vocalista de Bring Me the Horizon?

Oliver "Oli" Sykes vocalista de la legendaria banda Bring Me the Horizon, señaló desde sus redes sociales personales para hablar sobre el incidente que se ha vuelto viral, en el que se le puede observar mientras es impactado por un objeto lanzado desde el público.

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“Hola a todos, solo quería avisarles que estoy bien", escribió. Además, señaló que: "El golpe del teléfono en la cabeza me dolió bastante y terminé con una conmoción cerebral leve, pero la hinchazón ya ha disminuido considerablemente".

¿Qué fue lo que dijo Oliver tras el incidente"

Oliver, explico para sus fans, que posterior al impacto mantuvo dificultades para concluir con la actuación, lo que lo llevó a pedir disculpas al público; “Anoche tuve algunas dificultades en el escenario después del concierto porque cantar ejercía mucha presión sobre la herida y me hacía sentir un poco desorientado durante la actuación, así que lo siento por lo que pudo haber parecido una actuación poco convincente”.

¿Qué se sabe sobre el estado de salud de Olive?

Es importante señalar que, tras el incidente y por medio de sus publicaciones, es posible conocer que Olivier se encuentra repuesto y sin mayor riesgo. No obstante, este tipo de golpes pueden traer consecuencias a largo plazo, lo que mantiene en alerta a sus seguidores.

¿Qué opinan los fans?

Ante lo sucedido, los fans abrieron el debate sobre los peligros que puede provocar el arrojar objetos arrojar objetos a los escenarios, práctica que se ha vuelto común entre los fans nacionales.