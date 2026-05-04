May the 4th: Comenzaron las sorpresas de Star Wars y revelan tráiler especial de The Mandalorian and Grogu

Llegó el 4 de mayo de 2026, la celebración oficial del Día de Star Wars, conocida por su nombre en inglés May the 4th, y como cada año, hay sorpresas y en esta ocasión tocó un adelanto especial de The Mandalorian and Grogu. Esto tiene sentido, pues con esta película se marcará el regreso de la franquicia a los cines. El tráiler muestra, junto a escenas inéditas de la esperada cinta, momentos icónicos del universo creado por George Lucas. Recordemos que la nueva aventura de Grogu y el mandaloriano llega a cines el próximo 21 de mayo.

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¿Por qué este estreno es tan importante para Star Wars?

Con esta película hace oficial el regreso de la pantalla grande después de varios años sin producciones cinematográficas. La última película que salió en cines desde Star Wars: The Rise of Skywalker. Esta nueva etapa está basada en los personajes que ya vimos en la serie luego del enorme éxito que tuvo en Disney+.

¿De qué trata The Mandalorian and Grogu?

Esta nueva entrega continúa las aventuras de Din Djarin y Grogu, luego de los eventos ocurridos en la tercera temporada, ahora como aprendiz del mandaloriano y su mentor. Este dúo, que logró conquistar a miles de fans, es reclutado por la Nueva República para luchar contra los restos del Imperio y señores de la guerra imperiales, los cuales están clasificados como figuras de alto riesgo.

¿Quiénes forman parte del elenco?

La película está dirigida por Jon Favreau y trae de regreso al querido y talentoso actor Pedro Pascal como el mandaloriano Din Djarin, junto a Sigourney Weaver y Jeremy Allen White como Rotta el Hutt. Se espera que este filme esté lleno de cameos; algunos confirmados son el Babu Frik y Zeb Orrelios.

Trailer: The Mandalorian and Grogu

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