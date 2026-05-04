Rumbo al Día de Star Wars : 7 momentos que hicieron de la saga una de las más vistas de toda la galaxia

Qué la fuerza los acompañe, este lunes 4 de mayo se celebra el Día de Star Wars, y para festejar a una de las sagas más importantes del cine, aquí te diremos cuáles han sido los mejores momentos que hicieron que La Guerra de las Galaxias se convirtieran en una de las sagas más emblemáticas del séptimo arte.

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La razón por la que se celebra el Día de Star Wars es porque en la cinta se hace referencia a una de frase que se repite en todas las entregas; “Qué la fuerza te acompañe”, la cual es una expresión jedi para cuando se despiden o como forma de protección.

Sin embargo, fue en 1979 cuando el Diario London Evening News felicitó a la política Margaret Thatcher por su victoria el 3 de mayo de 1979, durante esta jornada, los periodistas del Evening News Titularon “May the 4th with you, Maggie”, en referencia a la película y a la fecha; fue por esto que, gracias a la coincidencia fonética de estas palabras, que se consiguiera mayor popularidad hasta que, décadas después, los fanáticos de Star Wars decidieron tomar dicho día para celebrar esta franquicia.

4 momentos clave para festejar el Día de Star Wars

Anakin vs Obi-Wan

Uno de los momentos más emblemáticos que marcaron sin duda la saga de Star Wars, fue cuando Anakin y Obi-Wan se enfrentan en el Episodio III: La Venganza de los Sith, es aquí donde vimos el nacimiento del famoso Darth Vader.

Luke vs Darth Vader y la famosa frase: "Yo soy tu padre"

En segundo lugar tenemos el duelo entre Luke contra Darth Vader, el cual se puede ver en el Episodio V: El Imperio Contraataca; esta pelea es uno de los primeros momentos que se quedaron en la memoria de los fanáticos, y que además dejó la frase que marcó la historia del cine: “Yo soy tu padre”.

Obi-Wan y Qui-Gon Jinn vs Dart Maul

En el tercer sitio tenemos el primer combate de sables ya con un toque de acrobacias y movimientos dignos de un Jedi y un Sith, este es el conflicto entre Qui-Gon Jinn, el Padawan Obi-Wan Kenobi ante Darth Maul, la intensidad de esta escena fue de las más recordadas, incluso algunos rumores sugieren que, cuando el joven aprendiz se mide ante el alumno del sith encubierto, tuvo que ser baja en cuanto a la velocidad debido a que la coreografía fue muy veloz.

La Orden 66

La famosa orden 66 es uno momentos que marcaron también la historia de Star Wars, la cual es la traición de los clones a los Jedi luego de que Palpatine se mostrara por fin como el Sith que ha tomado el control de la República, y con ello convence a Anakin para que salve a Padmé Amidala de la muerte. En esta escena se ve la muerte y extinción de casi todos los Jedi, desde los más niños hasta los maestros más longevos.