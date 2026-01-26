Kim Kardashian responde a las críticas sobre la forma en la que cría a su hija

Kim Kardashian decidió responder de frente a quienes la critican por la forma en que cría a su hija North West, luego de que en redes sociales surgiera la idea de que “deja que haga lo que quiera”. La empresaria aseguró que esa percepción es incorrecta y que, aunque impulsa la autoexpresión, en casa hay reglas, límites y una estructura clara para su hija.

La polémica se encendió en las últimas semanas, cuando North, de 12 años, comenzó a recibir comentarios por su debut en Instagram y por su estilo llamativo. Entre trenzas de colores, “tatuajes” temporales y piercings falsos, algunos usuarios interpretaron que Kim se comporta más como una amiga que como una figura de autoridad, pero la socialité insistió en que la realidad en su hogar es otra.

Kim Kardashian habla sobre las críticas a la forma en la que cría a su hija

La fundadora de SKIMS habló del tema durante su participación en el podcast Khloé in Wonderland , donde explicó que la mayor idea errónea es creer que North West no tiene restricciones. “Creo que la mayor idea errónea es que dejo que North haga lo que quiera Northie, reglas, realidad”, afirmó, dejando claro que la disciplina existe aunque no sea visible para el público.

Kim Kardashian reconoció que a su hija le encanta experimentar con su imagen, pero enfatizó que esa faceta no nació de un día para otro ni es producto de “permisividad”. Contó que incluso tiene fotos de North desde preescolar usando accesorios y estilos similares, porque “siempre ha sido esa chica”, una forma de decir que su personalidad es auténtica y constante. Para Kim, permitir esa expresión no significa renunciar a la autoridad: implica acompañar y marcar el rumbo.

Kim Kardashian habla de límites a North West bajo escrutinio

Además, Kim Kardashian reflexionó sobre lo complejo que es criar a cuatro hijos bajo el ojo público, porque cada decisión se vuelve tema de debate en internet. Señaló que la gente opina sin conocer lo que ocurre puertas adentro y sin dimensionar las presiones externas que enfrenta su familia, especialmente cuando el apellido Kardashian-Jenner se convierte en tendencia por cualquier cosa. En ese punto, insistió en que nadie sabe realmente lo que tienen que gestionar día a día, y que muchas críticas nacen de suposiciones.

Mientras tanto, North West sigue creciendo como figura de su generación: su nueva cuenta de Instagram ya reúne más de 1.7 millones de seguidores, lo que demuestra el interés que despierta dentro y fuera del mundo del espectáculo. Aun así, Kim Kardashian sostuvo que detrás de los flashes y los comentarios, la prioridad es criar con estructura y con límites, aunque a simple vista algunos solo vean glamour y libertad.