Ashley Greene volvió a su papel como Alice Cullen y despertó nuevas teorías, esto es TODO lo que se sabe sobre el nuevo proyecto de Crepúsculo

Tras meses de fuertes rumores y teorías respecto a la continuación de la saga de Crepúsculo, recientemente hemos tenido una pista más que abre a una nueva posibilidad, pues hemos visto de nuevo a Alice Cullen, lo que ha despertado la emoción de todo el fandom vampiro.

El nuevo pie a la posibilidad de que veamos un poco más de esta saga surgió luego de que la actriz Ashley Greene volviera a interpretar a Alice Cullen, la hermana adoptiva de Edward para una campaña publicitaria de una fragancia de Crepúsculo, aunque en seguida despertó el hype de los fanáticos de esta historia.

¿Habrá una nueva película de Crepúsculo?

Aunque este 2026 se cumplen 14 años del estreno de “Amanecer: Parte 2”, de momento se sabe que esta ha sido el final de la historia del romance que le ha dado la vuelta al mundo, pues aunque las cuentas oficiales de esta saga ha dado señales ambiguas, todo apunta a que este ciclo estaría finalizado, pues ni la autora de la historia, Stephenie Meyer o el elenco original, no han mostrado interés en volver a una producción de este tipo.

Aunque no todo es negativo aquí, pues, Lionsgate Television anunció una serie animada basada en el libro “Midnight Sun” (Sol de Medianoche), donde tendremos otra perspectiva de la primera novela pero desde la perspectiva de Edward, donde podremos ver cómo fue para este que llegara Bella a su vida y todo el desarrollo en su entorno familiar.

¿Cuándo sale la nueva serie animada de Crepúsculo?

Luego de que se confirmara su desarrollo como parte de los festejos del 15° aniversario de la franquicia, se espera que “Midnight Sun” llegue a plataformas de streaming para finales de este año o incluso a principios del 2027.

Un detalle que ha emocionado a los fans de este nuevo proyecto, es que contará con la participación de Stephenie Meyer dentro del desarrollo de la historia, por lo que se espera una historia completamente fiel a las novelas y con más fantasía, pues se tratará de un proyecto sin limitaciones de adaptaciones.

