Crepúsculo, La Saga: ¿regresa en formato de serie?

¿Los últimos días te han dado ganas de volver a tu natal Forks? ¿Extrañas vivir la emoción de una pelea épica entre vampiros y lobos? No te preocupes, se anunció que está en puerta una serie que probablemente retomará la vida de Edward Cullen y Jacob Black, sí, hablo de la saga completita de Crepúsculo.

El formato de serie ha tenido un auge impresionante desde que salieron a la luz diversas producciones que han logrado recorrer el mundo y ganarse varios de los galardones más codiciados de la industria, y claramente la historia más famosa de lobos y vampiros adolescentes no podía quedarse atrás.

Todo lo que se sabe sobre la serie de Crepúsculo.

Si bien ya hay varios medio haciendo especulaciones respecto a lo que se hará con este nuevo formato para Crepúsculo, aún no se sabe mucho respecto a la historia que se va a contar, pues no han declarado si se tratará de un remake o de algún tipo de spin-off.

Lo que se sabe hasta ahora es que quienes estarían involucrados en esta nueva producción son Wyck Godfrey, quien ya estuvo dentro de las cinco películas de la saga y Erik Feig, quienes han declarado su deseo para que Stephenie Meyer esté dentro del equipo, aunque probablemente se involucre como productora.

Hasta el momento no hay nombres para los personajes de Crepúsculo, la serie, se espera que en los próximos meses comiencen a hacer algún tipo de fichaje y muchos fans están a la expectativa de que revelen más información al respecto.

¿Regresa Kristen Stewart y Robert Pattinson a Crepúsculo?

Como es sabido, la saga de Crepúsculo les sirvió a muchos de su elenco como catapulta para seguir haciendo crecer su carrera como actores dentro de la industria hollywoodense, pero ni Robert Pattinson, Kristen Stewart o Taylor Lautner han dado alguna declaración respecto a esta nueva noticia que tiene a muchos fans muy emocionados.

Y a menos que participen actuar en la serie de Crepúsculo en algún tipo de cameo, muchos creen que no hay posibilidad de que estos actores regresen para interpretar a algún personaje adulto dentro de Forks, sin embargo, la esperanza es lo último que muere.

¿Será que este regreso de vampiros que brillan y de lobos sin camisa cause el mismo impacto como lo hizo "Crepúsculo", en su momento?