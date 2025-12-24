“Todo se está desmoronando": La TRISTE declaración de Tom Hardy sobre sus problemas físicos y su salud mental

Recientemente el reconocido actor británico Tom Hardy habló sobre lo que ha significado llevar su cuerpo “al límite” durante algunos de los papeles que ha interpretado a lo largo de su carrera, sincerándose sobre lo exigentes que han sido algunos roles y sobre lo que ha significado en su día a día actual.

Hardy ha pasado por diversas “transformaciones físicas” a lo largo de los años, lo que le ha dejado marcado de por vida, así lo ha dejado ver en una reciente entrevista con el medio The Daily Beast, donde señaló que la exigencia de alguno de sus papeles más reconocidos le ha pasado factura a día de hoy: “Ahora todo se está desmoronando y no va a mejorar”.

¿Qué fue lo que le pasó a Tom Hardy?

Es sabido que el actor británico de 48 años ha sufrido algunas lesiones al intentar mantenerse en forma para algunos de sus papeles más exigentes, siendo sus dos operaciones de rodilla, una hernia discal, dolores de ciática, un desgarro en el tendón de la cadera los más graves, por lo que cerca de sus 50 años, todas estas han comenzado a pasar factura a su cuerpo, pues él mismo aseguró lo siguiente: “Probablemente he dañado demasiado mi cuerpo. Solo soy pequeño. Si sigo engordando me derrumbaré como un castillo de naipes bajo demasiada presión”.

Además, Tom mencionó que este deterioro también ha tenido repercusión en su bienestar psicológico, pues señaló que las constantes exigencias de la industria afectan en su estabilidad mental pues la necesidad de adaptarse, cambiar y volver a comenzar cada vez que aborda un nuevo proyecto se traduce en un ciclo de presión.

¿Cuáles han sido los papeles más exigentes de Tom Hardy?

Si bien fue hace años que Tom Hardy comenzó su trabajo en el cine, algunos de sus papeles más recordados están asociados a su forma física, pues su incursión en el cine de acción impactó de gran manera, como lo fue su trabajo en títulos como ‘Bronson’, ‘Batman: The Dark Knight Rises’ y en 'Venom', por mencionar algunos.

En el protagónico de ‘Bronson’, se ha reportado que ganó cerca de 16 kilos en menos de 2 meses, para dar vida al icónico villano Bane en ‘The Dark Knight Rises’ de igual modo aumentó su masa muscular y adaptó por completo su complexión física, siendo en la trilogía de 'Venom' un papel no menos exigente para el físico pues sus acciones de riesgo fueron hechas por él principalmente.

