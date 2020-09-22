Surgen rumores de que Daniel Craig sería reemplazado por el actor Tom Hardy como James Bond.

Luego de que se diera a conocer que Daniel Craig se despediría de su icónico personaje de James Bond, mismo que asumió desde 2006 y realizó exitosamente en cinco películas de la franquicia, han surgido varias especulaciones respecto al actor que lo reemplazará y acepte el reto de interpretar al Agente 007.

Aunque hasta ahora no está nada confirmado, varios medios especializados en cine mencionan el nombre del artista inglés Tom Hardy, como el primer y más fuerte aspirante para darle vida al popular personaje.

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Los informes señalan que luego del estreno de la próxima entrega del famoso espía, que se tiene prevista para noviembre de este año, Daniel Craig, de 52 años, estaría diciendo adiós al papel con el que alcanzó éxito y fama.

Tras esta información, se desprendió la ola de rumores sobre el posible reemplazo destacando el nombre de Tom Hardy, de 43 años, de quien se asegura ya ha audicionado para el personaje de manera exitosa.

Hardy es un actor que tiene una extensa trayectoria a cuestas, que lo hace no solo un candidato ideal para estar en James Bond, sino que lo coloca como un actor con toda la experiencia para llenar el espacio que dejará Daniel Craig.

Y es que es reconocido por su trabajo en cintas como Mad Max: Furia en la carretera y Batman: el caballero oscuro, entre otras producciones, resaltando su interpretación como John Fitzgerald en El renacido, con la que tuvo una nominación al Oscar en 2016.

En tanto se espera una confirmación oficial sobre el reemplazo de Daniel Craig como el Agente 007, se ha señalado que probablemente fue la misma compañía encargada de los filmes, Universal Pictures, la que habría filtrado el nombre de Hardy para ‘medir’ el impacto en el público a través de redes sociales, el cual, hasta ahora, ha sido positivo.

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