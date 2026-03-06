Años después, así es el reencuentro entre Harry Potter y Draco Malfoy

Tom Felton y Daniel Radcliffe se reencontraron después de muchos años y los fanáticos de una de las sagas más importantes del cine no paran de emocionarse.

¿Cómo fue el encuentro de Tom Felton y Daniel Radcliffe?

A través de instagram el reconocido actor y músico británico Tom Felton compartió algunas fotografías en blanco y negro junto a Daniel Radcliffe en donde ambos se están abrazando. Felton acudió a Nueva York para apoyar a Radcliffe ya que este se está presentando en una obra de teatro llamada “Every Brilliant Thing”. Este emotivo reencuentro ha causado una ola de comentarios de muchos fans. “Tuvieron un impacto enorme y hermoso en tantas vidas en todo el mundo y todo comenzó hace 25 años con magia y ahora ambos activos en Broadway” fue el comentario de una usuaria así como muchos otros que expresaron su felicidad por verlos reunidos.

¿Qué personajes interpretaron Tom Felton y Daniel Radcliffe en Harry Potter?

Tom Felton dió vida a Draco Malfoy, un estudiante de Slytherin, mago de sangre pura en Hogwarts y el rival de Harry Potter. Se caracterizó por tener una personalidad muy arrogante y orgulloso. Su personaje despreciaba a los nacidos de muggles, los cuáles eran considerados de sangre sucia. Sin embargo, con el paso del tiempo su evolución fue aumentando ya que en la cinta Harry Potter y el Misterio del Príncipe comenzó a demostrar miedo, muchas interrogantes y ansiedad.

Daniel Radcliffe interpretó a Harry Potter, un niño que fue criado por sus malvados tíos muggles y cuando descubrió que era mago comenzó a asistir a Hogwarts, el colegio de magia y hechicería. A través del tiempo va a desarrollar una fuerte amistad con Ron Weasley y Hermione Granger, quienes se volverán inseparables. A lo largo de la historia peleará contra Lord Voldemort, la persona que asesinó a sus padres Lily y James Potter.

El reencuentro de Tom Felton y Daniel Radcliffe es un golpe en la nostalgia de todos los fans de la saga, mismos que están agradecidos de que ambos tengan una buena relación después de tantos años y de haber marcado a generaciones con todas las películas de Harry Potter.