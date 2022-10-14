JK Rowling y Daniel Radcliffe despiden a Robbie Coltrane.

El mundo mágico de Harry Potter está de luto después de que este viernes se diera a conocer el lamentable fallecimiento de Anthony Robert McMillan (Robbie Coltrane), actor que se ganara el cariño y reconocimiento de la gente gracias a su interpretación de Hagrid.

De acuerdo con TMZ, el actor estuvo enfermo durante varios años y este viernes 14 de octubre murió en un hospital cerca de su hogar en Larbert, Escocia; sin embargo, se desconocen las causas de su muerte. Se sabe que luchó durante años contra la osteoartritis, enfermedad que le provocaba severos dolores.

¿Qué dijo JK Rowling sobre la muerte de Coltrane? Coltrane participó en diferentes proyectos televisivos y de cine; sin embargo, siempre será recordado por interpretar al guardabosques de Hogwartz en Harry Potter, saga de JK Rowling, quien dedicó unas emotivas palabras para el histrión.

A través de su cuenta de Twitter, Rowling publicó una fotografía con el siguiente mensaje: “Nunca volveré a conocer a nadie remotamente como Robbie. Tenía un talento increíble, completamente único, y fui más que afortunada de conocerlo, trabajar con él y reírme a carcajadas con él. Envío mi cariño y más sentido pésame a su familia, sobre todo a sus hijos”, publicó la famosa escritora.

I'll never know anyone remotely like Robbie again. He was an incredible talent, a complete one off, and I was beyond fortunate to know him, work with him and laugh my head off with him. I send my love and deepest condolences to his family, above all his children. pic.twitter.com/tzpln8hD9z — J.K. Rowling (@jk_rowling) October 14, 2022

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Por su parte David Thewlis, quien interpretara a Remus Lupin, escribió: “La risa más rica, poderosa y traviesa en el set fue culpa del gran Robbie. Eres amado para siempre, querido hombre, y te extrañaremos mucho”.

Daniel Radcliffe recordó a Coltrane a través de un comunicado que dice:“Era una de las personas más divertidas que he conocido y solía hacernos reír constantemente cuando éramos niños en el set”.

“Tengo recuerdos especialmente gratos de él manteniendo nuestros ánimos en el “Prisionero de Azkaban”, cuando todos nos escondíamos de la lluvia torrencial durante horas en la cabaña de Hagrid y él contaba historias y bromeaba para mantener alta la moral. Me siento increíblemente afortunada de haber podido conocerlo y trabajar con él y muy triste de que haya fallecido. Era un actor increíble y un hombre encantador”.

Hasta el momento no se han pronunciado al respecto ni Rupert Grint (Ron Weasley) ni Emma Watson (Hermione Granger).

