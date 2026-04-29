¿Quién es la nueva dueña de Jessie y Tiro al Blanco en Toy Story 5?

Estamos a poco de ver la nueva película de Toy Story 5; una de las sagas más queridas de las últimas tres décadas, pues a través de los años, Buzz, Woody, Jessie, Rex y los Señores Cara de Papa se han vuelto parte de la cultura con sus épicas aventuras.

Los años han pasado y Andy ya no es quien posee a los juguetes clásicos, pues con el paso de las entregas algunos han tomado un nuevo rumbo, aunque para esta última entrega se sabe que Jessie y Tiro al Blanco siguen juntos, pero ahora pertenecen a alguien más, pues se habla de Balze.

¿Quién es Balze en Toy Story 5?

De acuerdo con información compartida, Blaze será uno de los personajes clave en esta nueva entrega, quien es presentada como una niña enérgica y todo apunta a que esta vive en el mismo rancho que lo hacía Emily, la primera dueña de Jessie.

Un detalle importante es que Balze aún juega con juguetes a pesar de ser un poco mayor, sumando los aspectos de la tecnología, le darán un arco importante a la manera en cómo se perciben estos en la actualidad.

Se habla de que esta chica genera una conexión con Jessie y Tiro al Blanco, siendo que de aquí podría desarrollarse inicio a una nueva historia centrada en esta vaquera, aunque dependerá mucho de lo que veremos en la película.

¿Cuándo se estrena Toy Story 5?

Esta nueva entrega llegará a cines de México el jueves 18 de junio, por lo que ya estamos a pocas semanas de ver esta historia que pondrá a nuestros juguetes favoritos en una nueva encrucijada, siendo que esta vez se enfrentan a más juguetes y sí... A la tecnología que ha dado grandes pasos en los últimos años.

Por ahora queda esperar a lo que será esta nueva película que traerá de vuelta a Buzz, Woody, Jessie, Tiro al Blanco y demás personajes que podrían sorprendernos...