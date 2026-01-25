OFICIAL: Nintendo revela NUEVOS adelantos de Super Mario Galaxy: La Película y confirma fecha de ESTRENO, esto es TODO lo que se sabe

En la edición más reciente de Nintendo Direct, realizada este 25 de enero de 2026, Nintendo sorprendió a los seguidores de Mario Bros con los anuncios más esperados sobre Super Mario Galaxy: La Película, la continuación directa de Super Mario Bros: La Película. La transmisión estuvo encabezado por Shigeru Miyamoto y el productor Chris Meledandri, quienes compartieron nuevos detalles sobre la cinta que llegará a los cines el próximo 1 de abril.

Uno de los momentos más celebrados fue la confirmación de que Yoshi tendrá un papel protagónico en esta nueva aventura. De acuerdo con Miyamoto, el entrañable personaje forma parte esencial del universo de Mario desde hace más de 30 años, y su presencia será clave en el desarrollo de la historia galáctica que explorará la película.

captura de pantalla

Nuevo tráiler de Super Mario Galaxy: La Película

Durante el Nintendo Direct presentó el segundo tráiler de Super Mario Galaxy: La película, ampliando lo mostrado en el primero que fue revelado en noviembre pasado. En este adelanto, Mario y Luigi se adentran en unas antiguas ruinas, donde al destapar una coladera se desencadena una inesperada aventura que los lleva a conocer a Yoshi, sin imaginar que ese encuentro marcará el rumbo de su misión.

Con una ambientación más ambiciosa, nuevos mundos por descubrir y personajes clásicos como La Princesa Peach y Toad cobrando mayor relevancia, Super Mario Galaxy: La Película apunta a expandir el universo cinematográfico de Nintendo y conquistar nuevamente tanto a fans de toda la vida como a nuevas generaciones.