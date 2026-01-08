Con el inicio del nuevo año, aquí te diremos cuáles son los 7 videojuegos más esperados para este 2026. Sin duda alguna, uno de los títulos que todos los Gamers quieren jugar a la brevedad posible, es el GTA VI, sin embargo, los fanáticos de este juego deberán esperar quizás otro año más, si bien les van. Pero, pueden ir pensando en estas opciones. Marvel´s Wolverine, Pagmata, Halo: Campaing Evoled, Gears of War: E-Day, 007: First Light y Phantom Blade Zero.

¿Cuáles son las fechas de los 7 videojuegos más esperados del 2026?

Marvel´s Wolverine sale el 31 de marzo de 2026 y aunque estaba programado para salir hasta otoño del mencionado año, el título se adelantó.

Pagmata tiene como fecha tentativa el 24 de abril del 2026 y este será compatible para el PS5, PC, Nintendo Switch y el Xbox Series X|S.

Halo: Campaing Evoled sólo, lanzado para Xbox Series X|S y PC ; pero, lo curioso es que en esta ocasión y por primera vez, también estará disponible para el Play Station.

Para los amantes del Gears of War: E-Day, les tenemos una noticia buena y una mala, la agradable es que, sí se estrenará en el 2026, pero, la poco alentadora, es que será hasta el 31 de diciembre.

E-Day, 007: First Light se estrenará hasta el 27 de mayo de 2026, sin embargo, la primera fecha para el estreno estaba pensado para el 27 de marzo del mismo año, pero sólo saldrá un mes después.

El Phantom Blade Zero se tiene planeado para salir el 9 de septiembre de 2026 y posiblemente sólo esté disponible para el Play Station 5 y el PC Steam.

¿Cuándo saldrá GTA VI?

De acuerdo con Jason Schreir, fue quien dio a conocer que el GTA VI no saldrá este 2026 y no se tiene una fecha real de su estreno. La razón por la que este título no verá la luz, es que sigue en desarrollo y la empresa Rockstar Games sigue agregándole cosas, ya que el videojuego tendrá muchas opciones debido al mundo abierto.

¿Cuál será el videojuego más caro del 2026?

Este título tendrá varios precios como entre los 90, 110 o hasta los 330 dólares; por lo que, traducidos a pesos mexicanos, los costos serían 1,619, 1,799 o hasta los cinco mil 934 pesos mexicanos.