⁠¿Un nuevo éxito? Esta es la película que el estudio de animación de Las Guerras del KPop está por estrenar

A poco más de medio año del estreno en streaming de la película furor de los últimos años, Las Guerreras del K-Pop, se ha hecho completamente oficial que el estudio de animación que realizó este gran trabajo está por presentar en cines de todo el mundo su nueva película: Goat.

Si bien, la película de Las Guerreras del K-Pop han marcado un antes y después dentro de la cinematografía animada, debemos reconocer que Sony Pictures Animation ha sido una de las productoras que más ha destacado en la última década, con proyectos como Spider-Man: Into the Spider-Verse y Across the Spider-Verse, Los Mitchells vs Las Máquinas o las películas del universo de Hotel Transylvania.

¿De qué trata la película Goat?

Goat: La Cabra que Cambió el Juego es una película animada con un enfoque en la comedia deportiva donde el rugiball (básquetbol) se respirará por todos lados, misma que fue dirigida por Tyree Dillihay, codirigida por Adam Rosette y escrita por Aaron Buchsbaum y Teddy Riley.

La trama central de esta historia se centra en Will Harris, una cabra deportista inspirada en la leyenda de Golden State, Stephen Curry que sueña con ser jugador de rugiball profesional, quien a pesar de ser de su baja estatura, demostrará que puede ser un jugador prometedor dentro de un mundo muy grande.

¿Cuándo se estrena en cines la película Goat?

Se espera que esta divertida película llegue a cines del mundo el próximo jueves 12 de febrero como parte del fin de semana más esperado del año pues el baloncesto de la NBA estará llevando el All-Star Week, semana donde se pueden ver a los mejores jugadores de la primera parte de la temporada regular.

Tras el éxito alcanzado por la película de K-Pop Demon Hunters se espera que Goat continúe con una línea similar, aunque esta vez más acercada al deporte.

