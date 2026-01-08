¡NO te la puedes perder! Twenty One Pilots estrenará película sobre su épico concierto en México como parte del “The Clancy Tour”

Aunque el Día de Reyes pasó hace un par de días, este jueves amanecimos con un gran regalo, pues se confirmó que una de nuestras bandas favoritas, así es, Twenty One Pilots estrenará una película y no podemos con las ganas de verla, ¡Ya!

Si la emoción no era suficiente, también se hizo oficial que este material cinematográfico titulado “More Than We Ever Imagined” está completamente grabado en México , demostrando el amor de este dúo por nuestro país, por lo que estamos buscando la manera de naturalizarlos como mexicanos...

¿Qué se espera de esta nueva película de Twenty One Pilots?

Con el paso de los años se ha hecho cada vez más común escuchar la música de esta gran banda en películas pero esta vez será diferente pues se trata exclusivamente de un material de Twenty One Pilots en México y lo mejor es que será sobre su presentación masiva la CDMX, en la cuál tocaron para cerca de 65 mil personas.

Este trabajo plasma lo que fue para Tyler Joseph y Josh Dun tener una presentación tan grande y sobre todo en un país como México, el cuál ciertamente no es su hogar, y este último show ofrecido el 20 de febrero de 2025 en el Estadio GNP como parte de su “The Clancy” es una muestra de lo mucho que significó para la banda, el cuál ellos mismos han descrito como "decisivo para su carrera".

¿Cuál fue el setlist de Twenty One Pilots en su concierto en México como parte de la gira The Clancy?

Overcompensate

Holding On to You

Vignette

Car Radio

The Judge

The Craving

Tear in My Heart

Backslide

Shy Away

Heathens

Next Semester

Routines in the Night

Addict with a Pen - Migraine - Forest - Fall Away

Mulberry Street

Navigating

Nico and the Niners

Heavydirtysoul

My Blood

Oldies Station

Fake You Out

Guns for Hands

Lavish

Ride

Paladin Strait

Jumpsuit

Midwest Indigo

Stressed Out

Trees

¿Cuándo se estrena la película de Twenty One Pilots?

A través de sus redes, la banda originaria de Ohio confirmó que este proyecto llegará a salas de cine IMAX de todo el mundo el próximo miércoles 25 de febrero de este mismo año y por otro lado, se dio a conocer que los boletos para estas imperdibles funciones estarán disponibles en su sitio web oficial el jueves 15 de enero, aunque de momento se desconoce el precio que estos puedan tener.