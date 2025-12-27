La CDMX se consolida como capital musical: estos fueron los 3 conciertos MÁS GRANDES en México en 2025

¡La Ciudad de México se consolida como una auténtica capital musical! A lo largo del año, la querida CDMX recibió a diversos artistas de talla internacional, como Shakira, Oasis, Katy Perry , Dua Lipa , Bad Bunny, Twenty One Pilots y muchos otros más, convirtiéndose en una parada obligatoria para todo tipo de giras y espectáculos alrededor del mundo. A continuación, los tres conciertos más grandes de 2025: ¡generaron millones de pesos y rompieron récord de audiencias!

Shakira

Sin duda, el puesto número uno le pertenece a La Loba. La intérprete de “Pies Descalzos” batió récords en el Estadio GNP Seguros al vender un total de 12 fechas, lo que equivale a más de 780,000 espectadores. Según reportes, la gira de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour dejó una derrama económica de 3,250 millones de pesos para la capital del país. Gracias a su exponencial éxito, Shakira regresará al GNP con una fecha más en 2026, y un par extra en Chiapas y Yucatán.

Bad Bunny

El segundo lugar es de San Benito. Bad Bunny ofreció un total de ocho conciertos en el GNP Seguros como parte de su gira global, DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour. En total, el intérprete de “MÓNACO” se presentó para cerca de 520,000 personas, un aproximado de 65,000 por show. Su paso por la CDMX dejó una derrama económica de 3,220 millones de pesos, siendo el último gran evento del año.

Bad Bunny x J Balvin en CDMX 🇲🇽 pic.twitter.com/J5yBtcIhRX — Indie 505 (@Indie5051) December 22, 2025

Oasis

Los hermanos Gallagher hicieron que la CDMX se vistiera con los colores del Manchester City para presenciar uno de los reencuentros más esperados en la industria de la música. Con tan sólo dos fechas en México, como parte del Oasis Live ‘25, los ingleses lograron una derrama económica de entre 800 y 1,000 millones de pesos, presentándose ante un aproximado de 130,000 fans en total, que hicieron vibrar el GNP al ritmo de temas como Wonderwall, Don’t Look Back in Anger y Champagne Supernova.

Otros grandes conciertos en CDMX en 2025

Si bien estos fueron los que generaron una mayor derrama económica para el país, a lo largo del año, la Ciudad de México albergó grandes shows, de todos los géneros, que fueron un rotundo éxito. Entre estos, se encuentran conciertos de artistas como Katy Perry, Justin Timberlake, Twenty One Pilots, J-Hope, Lady Gaga, Olivia Rodrigo, Linkin Park, Benson Boone y Dua Lipa, sin mencionar festivales, como el Corona Capital y el Vive Latino; y shows de artistas nacionales, como Zoé, Caifanes, Babasónicos y muchos más.

Tú, ¿a qué concierto fuiste este año?