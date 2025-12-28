¡Ultima Hora! Muere la actriz Brigitte Bardot, icono del cine francés

La noticia ha sido un fuerte golpe para el mundo de la farándula; recientemente se anunció la muerte de Brigitte Bardot , una reconocida actriz que durante varios años se destacó por ser un icono del cine francés, quien con su belleza y talento logró dominar las pantallas.

La noticia de su deceso ha generado una fuerte conmoción entre el público; es así que detallaremos toda la información que se conoce sobre su deceso y hablaremos sobre cuál ha sido su trayectoria. Así que no te pierdas de los detalles que te vamos a compartir.

¿Qué le pasó a Brigitte Bardot?

La actriz y cantante Brigitte Bardot fue un importante icono del cine francés, quien murió este domingo 28 de diciembre del 2025 a los 91 años. Su fallecimiento ha generado mucha controversia y conmoción para quienes conocieron toda su carrera y vieron los proyectos en los que llegó a participar.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer cuál fue la causa de su repentina muerte; se espera que en los próximos días se anuncie qué fue lo que pasó con el icono del cine francés.

No olvidemos que la famosa artista, su vida estuvo envuelta de muchas controversias. Por un lado, se le reconocía por ser una activista activa por los derechos de los animales, quien, después de varias importantes actuaciones, se retiró del cine para dedicarse al bienestar de los animales; así lo detalla la BBC.

Por otro lado, en los últimos años fue fuertemente criticada debido a los comentarios que realizaba sobre temas raciales y su opinión sobre el feminismo, creando que en algunos puntos fuera censurada al respecto; así lo mencionan en El Financiero.

¿En qué proyectos participó Brigitte Bardot?

Ante su lamentable muerte, todo el público ha quedado conmocionado, puesto que durante toda su carrera se encargó de dejar su nombre plasmado en la pantalla grande. De la actriz Brigitte Bardot, dentro de las participaciones que tiene, se destacan las siguientes películas:



Y Dios creó a la mujer

El desprecio

Las petroleras

El bulevar del ron

Shalako

Sin Don Juan fuese mujer

¡Viva María!

La verdad

El amor es asunto privado

Querida Brigitte

Historias extraordinarias

Por esa razón, la muerte del icono del cine francés ha generado mucha conmoción entre el público, puesto que se trató de una persona muy reconocida en la farándula; será muy complicado que alguien pueda lograr ese mismo impacto. La web se ha llenado de comentarios que lamentan los terribles hechos.