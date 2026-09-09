Hoy en Prime Video: la película que fue RECHAZADA por la crítica y que 10 años después fue redimida como una de las mejores obras de los 90
La película de Robert Pattinson que le estaría asegurando una nominación al Oscar, y que retrata la historia REAL del presentador de un reality show
Hoy en Disney+: la serie basada en HECHOS REALES, sobre la mujer que estafó a grandes millonarios
Más Noticias
-
Hoy en Prime Video: la película que fue RECHAZADA por la crítica y que 10 años después fue redimida como una de las mejores obras de los 90
El filme de David Fincher pasó de la controversia al estatus de un filme clásico de culto
-
La película de Robert Pattinson que le estaría asegurando una nominación al Oscar, y que retrata la historia REAL del presentador de un reality show
El reconocido actor ha realizado uno de los mejores trabajos de su carrera por lo que las críticas han sido muy positivas con él.
-
Hoy en Disney+: la serie basada en HECHOS REALES, sobre la mujer que estafó a grandes millonarios
Una de las series más comentadas de los últimos tiempos está disponible en Disney+, basada en hechos reales y que retrata a una mujer que fue capaz de estafar a millonarios de Silicon Valley.
-
A 100 días del estreno de Avengers Doomsday: los 6 datos que debes saber antes de verla en cines
La nueva película de Marvel se perfila como uno de los grandes acontecimientos cinematográficos de 2026 y promete reunir algunos de los personajes más importantes de su universo.
-
Top 5 de las mejores películas de terror que puedes ver en HBO Max y por qué valen la pena
En la plataforma de streaming puedes encontrar una gran cantidad de contenido, pero estas recomendaciones nunca fallan.
-
Hoy en Prime Video: la película que fracasó en taquilla al competir contra E.T. y ahora es considerada uno de los pilares del cyberpunk
Aunque tuvo un estreno desastroso en las salas de cine y fue opacada por el famoso extraterrestre, esta producción logró redimirse y ya es un clásico.
-
Disney de luto: Muere querido actor de doblaje quien habría dado vida a Hércules
La muerte del reconocido actor deja más de cuatro décadas de trayectoria y un sin fin de personajes que acompañaron a varias generaciones.
-
Top 4 de películas que fueron realizadas en países que YA NO EXISTEN, pero dejaron legado de su historia
Cuatro películas que mantienen viva la memoria de naciones que ya no existen.
-
Luto en el doblaje: Muere el actor detrás de Scooby-Doo, a la edad de 85 años
El mund del doblaje latino está de luto por la perdida de una de las voces y directores más reconocidos, cuya trayectroria quedó ligada a personajes que marcaron generaciones.
-
¿El final está cerca? Revelan NUEVA imagen de los Avengers enfrentándose al Dr. Doom
Poco a poco se han comenzado a revelar nuevos detalles de la película de Avengers: Doomsday
-
4 películas para conocer la obra del guionista Víctor Miller más allá de Viernes 13
Víctor Miller, el guionista de Viernes 13, también dejó huella en otras historias.
-
Adiós a una leyenda: Phil Tippett subasta sus tesoros de cine relacionados con sagas como Star Wars, Jurassic Park, Indiana Jones o RoboCop
El legendario artista detrás de criaturas y efectos de grandes películas se despide de la industria.
-
TODOS los estrenos de Prime Video para el mes de SEPTIEMBRE que no te puedes perder
Septiembre trae romances, acción y nuevas historias a Prime Video.
-
Lionel Messi fuera de las canchas: 4 cameos inesperados
Del anime japonés a una serie argentina, Messi también ha tenido momentos inesperados frente a las cámaras.
-
Actor nominado al Emmy por Riverdale podría dar vida a Kakashi en la película live-action de Naruto, revela su director
El live-action de Naruto avanza y un conocido actor estaría en negociaciones para interpretar a Kakashi Hatake.
-
Linkin Park revela lo que pasó tras Chester en ‘Unshatter’ con nueva propuesta cinematográfica
La película mostrará el proceso detrás de una nueva etapa para la banda y la llegada de Emily Armstrong.
-
Es oficial: "Chiikawa: la película" se convierte en un éxito en Japón y destrona a la aclamada Toy Story 5 en cines y esto recaudó en su estreno
La cinta logró uno de los mejores estrenos del anime en 2026 y lideró la taquilla japonesa.
-
4 proyectos para conocer a Brian Todd, el actor de Bob Marley: One Love, quien perdió la vida en un incidente trágico
El actor dejó participaciones en cine y televisión que hoy cobran relevancia tras su muerte.
-
3 películas y proyectos de Sophia Maddox, la cineasta que descubrió que Charles Manson era su abuelo
La cineasta ganó notoriedad tras revelar su historia familiar en un documental.
-
¿Habrá Barbie 2? Greta Gerwig y Noah Baumbach dan PISTAS de la posible secuela y negocian el regreso de Margot Robbie y Ryan Gosling. Esto sabemos
La secuela de Barbie avanza con el posible regreso de su elenco principal y nuevas negociaciones.