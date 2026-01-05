Arrasan sin piedad: “Una Batalla tras otra” y “Adolescence” dominan por completo los Critics Choice Awards 2026

Este 2026 empezó con una de las premiaciones más esperadas en Hollywood, la 31ª edición de los Critics Choice Awards donde la película “Una batalla tras otra” (One Battle After Another) y la serie Adolescence fueron las protagonistas de la noche de este 4 de enero.

La gala, celebrada en el Barker Hangar y conducida por Chelsea Handler, reconoció lo mejor del cine y la televisión del último año frente a una audiencia global.

“Una batalla tras otra” lidera la noche

La cinta "Una batalla tras otra" se consagró como la película más premiada de la noche al obtener varios galardones clave. El trabajo que estuvo bajo la dirección de Paul Thomas Anderson se coronó como Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guion Adaptado.

El filme de Anderson que combina acción intensa con drama humano como el desgaste psicológico de la guerra se estrenó a inicios de 2026 y se convirtió rápidamente en una de las cintas más comentadas de la temporada por su dirección, actuaciones y narrativa.

"Una batalla tras otra" también recibió menciones especiales en apartados técnicos por su fotografía y diseño de producción, consolidándose como contendiente fuerte rumbo a los Óscar 2026.

“Adolescence” se impone y las series del momento brillan

En televisión, los Critics Choice Awards 2026 reconocieron el trabajo de la miniserie Adolescence. El trabajo de Philip Barantini fue la serie más premiada de la noche al llevarse 4 galardones: Mejor Serie Limitada, Mejor Actor en Serie Limitada con Stephen Graham, Mejor Actor de

Reparto en Serie Limitada fue para Owen Cooper y Mejor Actriz en Serie Limitada con Erin Doherty.

La serie se estrenó en 2025 en plataformas de streaming y combinan drama social y thriller psicológico, lo que la ha convertido en una de las producciones más comentadas de la temporada por su enfoque en temas sensibles como la culpa, la identidad, los errores de la juventud y el impacto de una acusación grave en una comunidad.