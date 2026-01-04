Camino al Oscar 2026: Lista completa de las películas y actores con más posibilidades de ganar
La temporada de premios rumbo a los Oscar 2026 está marcada por “Sinners”, “One Battle After Another” y actuaciones destacadas de Timothée Chalamet y Ariana Grande
Hollywood vive su época más intensa del año: la carrera hacia los Premios Oscar 2026. Con ceremonias previas como los Critics Choice Awards, los Globos de Oro, los Actor Awards y finalmente los Oscar, la industria se prepara para coronar a las producciones más destacadas.
Este año, dos títulos han acaparado la atención: “Sinners” de Ryan Coogler y “One Battle After Another” de Paul Thomas Anderson, ambas con múltiples nominaciones en los principales organismos de votación.
Favoritas en la categoría principal
“ Sinners ”: protagonizada por Michael B. Jordan, mezcla terror, drama social y estética musical. Ha sorprendido con 17 nominaciones en los Critics Choice Awards, algo inusual para el género de terror.
“One Battle After Another”: con Leonardo DiCaprio y Sean Penn, es un drama político y familiar que ha dominado los Globos de Oro y la National Board of Review.
Ambas películas se perfilan como las grandes contendientes al Oscar a Mejor Película.
Animación: una batalla inesperada
La categoría de Mejor Largometraje Animado está más reñida que nunca:
“Kpop Demon Hunters” de Netflix parecía imparable, pero “ Zootopia 2” de Disney rompió récords de taquilla y conquistó a la crítica.
“Arco”, producida por Natalie Portman, sorprendió al ganar el máximo galardón de animación en la National Board of Review.
Actuaciones
Timothée Chalamet en “Marty Supremo”: su papel como un joven jugador de ping pong lo coloca como favorito en la categoría de Mejor Actor.
Jessie Buckley en “Hamnet”: su interpretación de Agnes Shakespeare ha sido descrita como una de las más conmovedoras del año, consolidándola como candidata fuerte a Mejor Actriz.
Ariana Grande en “Wicked”: la cantante y actriz es una de las favoritas para Mejor Actriz de Reparto por su papel de Glinda.
El cine surcoreano vuelve a brillar con “No Other Choice” de Park Chan-wook, protagonizada por Lee Byung-hun. Tras triunfar en más de una docena de festivales, se perfila como el gran favorito en la categoría de Mejor Película Internacional.
Latinos presentes
“Avatar: Fuego y Ceniza” de James Cameron, con Zoe Saldaña y Kate Winslet, podría repetir el éxito técnico de sus predecesoras.
“Frankenstein” de Guillermo del Toro , con Oscar Isaac y Jacob Elordi, ha generado un fenómeno viral en Netflix y podría darle al director otro Oscar.
“Valor Sentimental” de Joachim Trier, premiada en Cannes, se posiciona como contendiente en guion y dirección.