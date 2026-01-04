Camino al Oscar 2026: Lista completa de las películas y actores con más posibilidades de ganar

Hollywood vive su época más intensa del año: la carrera hacia los Premios Oscar 2026. Con ceremonias previas como los Critics Choice Awards, los Globos de Oro, los Actor Awards y finalmente los Oscar, la industria se prepara para coronar a las producciones más destacadas.

Este año, dos títulos han acaparado la atención: “Sinners” de Ryan Coogler y “One Battle After Another” de Paul Thomas Anderson, ambas con múltiples nominaciones en los principales organismos de votación.

Favoritas en la categoría principal

“ Sinners ”: protagonizada por Michael B. Jordan, mezcla terror, drama social y estética musical. Ha sorprendido con 17 nominaciones en los Critics Choice Awards, algo inusual para el género de terror.

“One Battle After Another”: con Leonardo DiCaprio y Sean Penn, es un drama político y familiar que ha dominado los Globos de Oro y la National Board of Review.

Ambas películas se perfilan como las grandes contendientes al Oscar a Mejor Película.

Animación: una batalla inesperada

La categoría de Mejor Largometraje Animado está más reñida que nunca:

“Kpop Demon Hunters” de Netflix parecía imparable, pero “ Zootopia 2” de Disney rompió récords de taquilla y conquistó a la crítica.

“Arco”, producida por Natalie Portman, sorprendió al ganar el máximo galardón de animación en la National Board of Review.

Actuaciones

Timothée Chalamet en “Marty Supremo”: su papel como un joven jugador de ping pong lo coloca como favorito en la categoría de Mejor Actor.

Jessie Buckley en “Hamnet”: su interpretación de Agnes Shakespeare ha sido descrita como una de las más conmovedoras del año, consolidándola como candidata fuerte a Mejor Actriz.

Ariana Grande en “Wicked”: la cantante y actriz es una de las favoritas para Mejor Actriz de Reparto por su papel de Glinda.

El cine surcoreano vuelve a brillar con “No Other Choice” de Park Chan-wook, protagonizada por Lee Byung-hun. Tras triunfar en más de una docena de festivales, se perfila como el gran favorito en la categoría de Mejor Película Internacional.

Latinos presentes

“Avatar: Fuego y Ceniza” de James Cameron, con Zoe Saldaña y Kate Winslet, podría repetir el éxito técnico de sus predecesoras.

“Frankenstein” de Guillermo del Toro , con Oscar Isaac y Jacob Elordi, ha generado un fenómeno viral en Netflix y podría darle al director otro Oscar.

“Valor Sentimental” de Joachim Trier, premiada en Cannes, se posiciona como contendiente en guion y dirección.