Video: Brie Larson conquistó el internet al sumarse al furor por la Nintendo Switch 2

No sabemos qué tiene la actriz Brie Larson, que no podemos dejar de sentir su emoción. La famosa actriz de Hollywood no solo es reconocida por su talento en la pantalla grande, sino también por su autenticidad como gamer. Esta semana volvió a dejarlo claro al compartir un video donde realiza el unboxing de la nueva Nintendo Switch 2, una de las consolas más esperadas de la última década.

Este año, la Nintendo apostó por una estrategia distinta de marketing: en lugar de enviar las primeras consolas a medios especializados, prefirió colaborar con celebridades e influencers apasionados por sus productos, como Brie, quien ha sido fanática de la compañía desde que era muy pequeña.

Brie Larson se apodera del internet con su unboxing de la Nintendo Switch 2

El video, que la actriz publicó en sus redes sociales y rápidamente se volvió viral, muestra el momento en que abre una enorme caja, la cual incluye la Nintendo Switch 2, además del nuevo Mario Kart World, el título que acompaña el lanzamiento de la nueva consola.

Lo que llamó mucho la atención fue la forma en la que Brie no pudo disimular su entusiasmo, mostrando cada uno de los artículos que recibió. Emocionada, incluso abrió un par de cajas y mostró el rediseño del dock y los nuevos Joy-Con. Además de eso, recibió la cámara para GameChat, un par de Joy-Con extra, un pro controller y unos adaptadores de volante para jugar el Mario Kart World.

Nintendo Switch 2: ¿Qué trae de nuevo la consola?

La Nintendo Switch 2 llega con mejoras considerables y nuevos accesorios:

Pantalla OLED de 7,9 pulgadas.

La nueva base para la televisión permite una resolución 4k.

Compatibilidad total con juegos digitales de la Switch original.

Nuevo sistema de videochat en línea con GameChat.

Joy-Con más grandes, mejorados, con imanes potentes y modo ratón.

Con este unboxing viral, Brie Larson no solo confirmó su amor por Nintendo frente al mundo, sino que ayudó a catapultar el hype por la Switch 2 a un nuevo nivel. La consola ya se perfila como uno de los lanzamientos tecnológicos más importantes y deseados por todos.

