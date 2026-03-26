Este es el oscuro origen de cada uno de los villanos de Spider-Man: Brand New Day

La película de Spider-Man: Brand New Day (2026) confirmó hace unos días en su nuevo tráiler a los villanos y todo apunta a un giro más oscuro y “callejero” en la historia. En esta nueva entrega veremos personajes como Scorpion, Tombstone, Tarántula, Boomerang y la organización La Mano, todos ligados al crimen organizado de Nueva York. Llama mucho la atención que en esta ocasión veremos a Peter Parker enfrentarse a nuevos peligros más cercanos, pero igual de letales.

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El origen de los nuevos villanos que saldrán en Spider-Man: Brand New Day

Si eres de los que quiere ir más que preparados al cine antes de ver la nueva película del Hombre Araña, aquí te dejamos una guía básica que te explicará un poco sobre cada uno de los villanos que podrás ver en la pantalla grande:

Scorpion: el experimento que salió mal

Scorpion, también conocido como Mac Gargan, es uno de los enemigos más brutales de Spider-Man. Este personaje nace de la necesidad de crear a alguien más fuerte que el propio héroe. El resultado fue un sujeto con fuerza sobrehumana, pero mentalmente inestable.

Michael Mando has shared new art of Scorpion, potentially hinting at his look for ‘SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY’ 🦂 pic.twitter.com/XiH1EHlZt9 — ScreenTime (@screentime) August 10, 2025

Tombstone: el jefe del crimen que no siente dolor

Este es un villano distinto que no cuenta con poderes exagerados; sin embargo, logra imponer respeto. Se trata de un criminal con piel endurecida, fuerza aumentada y una personalidad fría que lo convierte en un líder del bajo mundo.

Marvin Jones III has been cast as Tombstone in ‘SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY’



(Source: Deadline) pic.twitter.com/I19dghy1rh — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) September 23, 2025

Tarántula: velocidad, veneno y caos

Se trata de uno de los villanos menos conocidos del popular superhéroe arácnido. En los cómics, suele estar ligado a espionaje y operaciones ilegales. A pesar de no ser tan llamativo, su presencia en el filme añadirá dinamismo y combates más físicos.

Boomerang: el criminal impredecible

Este personaje era un gran deportista hasta que se convirtió en criminal. Utiliza boomerangs tecnológicos como armas, lo que lo hace impredecible en combate. Su presencia podría poner a prueba las habilidades intelectuales del personaje principal, lo cual lo convierte en una amenaza importante.

Boomerang will wear a comic-accurate suit in ‘SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY’.



(Via: Cryptic4KQual) pic.twitter.com/0Sks3lg5eg — Inside Fandom (@InsideFandom) January 4, 2026

La Mano: la amenaza silenciosa

Por último, pero no menos importante, se encuentra: La Mano. Se trata de una organización ninja secreta con raíces en lo místico y el crimen organizado. En la película podrían traer caos a la vida del héroe y un mayor número de enemigos a enfrentar.