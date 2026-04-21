OFICIAL: Will Smith y Michael B. Jordan protagonizan Soy Leyenda 2 a casi 20 años del estreno de la primera película

A casi 20 años de su estreno en cines (2007), se ha hecho oficial que la película Soy Leyenda 2 es una realidad y no solo eso, pues contará con un elenco de ensueño que ha emocionado tanto a generaciones jóvenes como a otras no tanto; misma que retomará la historia de una manera un tanto poco convencional

Los primeros detalles detalles que se han revelado es que el mítico Will Smith y el reciente ganador al Oscar del Año a Mejor Actor, Michael B. Jordan compartirán pantalla en esta secuela que nos mostrará más sobre una de las historias más impactantes de los últimos años.

¿Qué se sabe sobre Soy Leyenda 2, cuándo se estrena?

Los primeros detalles confirmados sobre esta nueva producción es que además de este dúo protagónico conformado por Smith y Jordan, el director será Steven Caple Jr., quien ya ha tenido grandes proyectos bajo su visión como lo fue Transformers: El Despertar de las Bestias y Creed II.

Por ahora se sabe que esta secuela directa está en desarrollo y que nos traerá a Robert Neville (Will Smith) en su rol, aunque de momento no se tiene definido una fecha cercana de estreno, la cuál podría demorar incluso un par de años o más.

¿De qué trata Soy Leyenda 2?

Si bien, en la película original vimos uno de los dos finales, en la versión que era “oficial” Robert Naville moría al sacrificarse junto a los infectados tras haber descubierto que en su sangre se encontraba “la inmunidad” del virus, permitiendo así que Anna y Ethan puedan escapar hacia un fuerte libre estas criaturas que se han apoderado de la Tierra.

Por ello, se ha dejado saber que la historia continuará con el final alternativo el cuál solamente se pudo ver en el DVD o edición física, donde Robert sobrevive y se da cuenta de que los infectados tienen conciencia, lo que podría ser un proyecto más apegado al libro de Richard Matheson.