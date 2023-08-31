Soy Leyenda 2: ¿qué esperar de esta postapocalíptica secuela?

Años después de que una terrible plaga mate a gran parte de la población y a otra tanta la convierta en monstruos, el único sobreviviente de la ciudad de Nueva York, el Dr. Robert Deville trata de sobrevivir en la compañía de su mascota Sam, esa es la premisa de "Soy Leyenda", película que no solo mantuvo a los espectadores al borde del asiento con las impresionantes secuencias de suspenso sino que también se caracterizó por hacer llorar a muchos, y claramente dejó con ganas de más, por lo que los rumores de una secuela comenzaron a expandirse por todo el internet, rumores que se confirmaron el año pasado, ¡checa todo lo que se sabe al respecto!

¿De qué trata la secuela de Soy Leyenda?

Cuando iniciaron los rumores de la secuela de Soy Leyenda muchos aseguraban que se trataría de una precuela, en donde posiblemente podríamos saber más respecto al origen de esa plaga y cómo es que se comenzó a expandir tan rápido, probablemente concluyendo con la exterminación de gran parte de la población.

Sin embargo, el guionista de esta segunda parte, Akiva Goldsman, salió a declarar que sí pudo haber sido ese plan en el inicio, pero la idea rápidamente fue desechada para decidir continuar con la historia del Dr. Robert Deville, aunque no sería una continuación inmediata, sino que nos ubicaríamos un par de años después de lo ocurrido en la primera entrega de Soy Leyenda, y que la historia central se concentraría más en aquel final alternativo que se dio de la película, en donde el Dr. Robert Deville sobrevive a los darkseekers.

Reparto y protagonistas de Soy Leyenda 2

Tal y como te lo adelantaba, el personaje de Will Smith, Robert Deville, sí aparecerá en Soy Leyenda 2, aunque no sabemos a ciencia cierta si regrese con un papel protagónico o su personaje sea movido a una instancia secundaria, estos rumores sobre la importancia de su papel surgieron cuando se anunció el segundo nombre del actor que estaría involucrándose en esta secuela, pues se trata ni más ni menos que de Michael B. Jordan, siendo Soy Leyenda 2 el primer proyecto en donde estos dos actores trabajarían juntos.

¿Cuándo se estrena Soy Leyenda 2?

Si bien los involucrados en la secuela de Soy Leyenda han filtrado ya bastante información, aún no contamos con fecha para poder verla en la gran pantalla, y se especula que tendremos una fecha aproximada hasta el 2024, pero se espera que el estreno suceda a finales de ese año e inicios del 2025.

