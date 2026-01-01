Fuerte rumor en el MCU: Wolverine podría volver con nueva película con Hugh Jackman al frente

El regreso de Hugh Jackman como Wolverine para el filme de Deadpool fue una enorme sorpresa para el mundo, pues ya era bien sabido que el famoso actor se había despedido de su personaje hace ya varios años. Sin embargo, el enorme éxito del filme y el regreso de los mutantes, ahora en el MCU, parecen haber surtido efecto y todo parece indicar que ese “final definitivo” ya no lo es.

De acuerdo con un fuerte rumor que circula en redes especializadas en el MCU, Marvel Studios estaría desarrollando una nueva película individual de Wolverine, protagonizada nuevamente por Jackman. Los fans no han podido evitar especular de qué podría tratar este nuevo filme, ahora que los mutantes se encuentran de nuevo en el poder del estudio.

El rumor sobre la película de Wolverine que encendió al fandom

La información ha sido compartida por varios insiders, entre los que destacan My Time to Shine Hello y DanielRPK. Ellos aseguran que Marvel ya trabaja en una cinta 100 % enfocada en Wolverine, pero esta vez, el personaje estaría completamente integrado al MCU. De concretarse, sería la primera película en solitario del mutante producida directamente por Marvel Studios, algo que los fans han pedido desde que ocurrió la compra de Fox por parte de Disney.

Hugh Jackman nunca cerró del todo la puerta

Este rumor cobra aún más fuerza tras las recientes declaraciones del actor. A diferencia de 2017, cuando aseguró que Logan era su despedida definitiva del personaje, Jackman ahora adopta una postura mucho más abierta. En entrevistas recientes, incluso afirmó que “nunca hay que decir nunca”, dejando claro que su relación con el personaje sigue viva.

Y es comprensible luego de la enorme emoción con la que fue recibido su regreso en Deadpool & Wolverine, demostrando que el público sigue viendo en él al Wolverine definitivo.

Antes de su película… ¿Podríamos verlo en Avengers: Doomsday?

Muchos fans y especialistas creen que este supuesto proyecto no llegaría de inmediato. Lo que sí piensan muchos y donde apuntan todos los rumores es que podríamos ver a Wolverine aparecer primero en Avengers: Doomsday. Es difícil saber si esto podría ser real, pero siendo un proyecto tan grande, donde los X-Men volverán a las andadas, es probable que se tenga al menos un cameo. De ser así, esta sería la onceava vez que Jackman interpreta a Logan.

