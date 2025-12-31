Si decides empezar One Piece en 2026, este es el tiempo real que te tomaría ponerte al día

Todos empezamos el Año Nuevo con nuevos propósitos, y si el tuyo es por fin ver One Piece de principio a fin este 2026, y no es por espantarte, pero los números no mienten: cumplir esta tarea te tomaría entre 8 meses y más de 3 años ponerte al día, dependiendo de cuánto tiempo estés dispuesto a dedicarle a esta misión cada día. Y sí, la cifra impresiona, pero tiene más lógica de la que parece y la IA nos dio todos los detalles que debemos saber para entenderlo y nosotros te lo explicamos con calma.

¿Cuántos episodios tiene One Piece actualmente?

Al iniciar 2026, el anime ya supera los 1,150 episodios, cada uno con una duración promedio de 20 minutos, eso sin contar los opening ni ending. Esto se traduce en más de 380 horas de contenido, una cifra que automáticamente convierte a One Piece en una experiencia a largo plazo y un compromiso serio.

Ver One Piece como maratón intensivo

Si eres de esos fans del anime que son extremadamente disciplinados y pudieras ver 12 episodios diarios como mínimo, necesitarías alrededor de 96 días, es decir, poco más de 3 meses. Pero esto implicaría ponerse muy serios y dedicar unas 4 horas diarias sin fallar un solo día. La IA lo confirma: este escenario es poco realista para la mayoría de las personas.

Si tienes una vida algo ajetreada y pudieras ver tan solo 6 episodios diarios, el tiempo se extiende a 6 meses, lo cual, según la IA es todavía con una exigencia considerable para cualquier persona.

El ritmo más realista para la mayoría

No te preocupes, la IA también ofrece una recomendación más realista para lograrlo. Resulta que si ves de 2 a 3 episodios al día, algo mucho más sostenible, terminar One Piece te tomaría entre 1 año y medio y 2 años completos. Y si solo puedes ver un episodio diario, el tiempo que podrías tardar podría llegar a los 3 años.

¿Vale la pena empezar en 2026?

Puede que las conclusiones de la IA te resulten desalentadoras, pero la verdad es que si quieres ver la serie, no pierdas más el tiempo y comienza este nuevo año. La obra de Eiichiro Oda, adaptada por Toei Animation, es un viaje completo para vivir aventuras y emociones y la verdad es que no hay prisa por terminar, sino, por el contrario, lo recomendable es disfrutar. La propia IA coincide en que tratarla como una tarea arruina la experiencia.

Nuestra mejor recomendación sin duda es: empieza cuando quieras, ve a tu ritmo y disfruta el camino. One Piece no se trata de llegar al final, sino de todo lo que puedes vivir junto a sus protagonistas.

También te puede interesar: Si empiezas a ver esta joya del anime a las 10 de la noche en Año Nuevo, celebrarás su aniversario justo al iniciar 2026