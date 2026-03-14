Fecha y hora para ver los Razzies 2026 en México: Premios a lo peor del cine y la polémica lista de nominaciones completa
Esto es TODO lo que debes de saber sobre los polémicos premios que en realidad nadie quiera ganar.
Este fin de semana se estarán llevando los Premios Razzies, también conocidos como los Premios Golden Raspberry, los cuáles premian a “lo peor” del cine, siendo una de las ceremonias más polémicas, donde a decir verdad, ninguna personalidad quisiera formar parte.
Aunque hay celebridades que llegan a tomar esta premiación con gracia, hay otras más que no lo toman ni un poco con humor, y no es para menos, pues este tipo de “críticas”, lejos de aportar algo hacia la industria, suele encasillar a los talentos, aunque esto mismo es lo que les ha hecho populares en el mundo.
¿Cuándo son los premios Razzies?
Esta temporada de premios llegará a su fin con la entrega de los Oscars 2026 y justamente los Razzies llegarán un día antes, por lo que se estarán presentando este sábado 14 de marzo al medio día, (1 pm de la CDMX).
¿Dónde ver los Premios Razzie?
Esta “gala” no llega a ser transmitida por televisión como las demás ceremonias de premios, pues únicamente se suele anunciar a los ganadores a través de redes sociales la cuál se encuentra en X como “@RazzieAwrds”, aunque para esta edición de espera una cobertura por YouTube que tiene el mismo username.
January 30, 2026
Lista de nominados de los Premios Razzies 2026
Peor Película:
- Estado Eléctrico
- Hurry Up Tomorrow
- Blanca Nieves
- Star Trek: Sección 31
- La Guerra de los Mundos
Peor Actor
- Dave Bautista - Tierras Perdidas
- Ice Cube - La Guerra de los Mundos
- Scott Eastwood - Alarum
- Jared Leto - Tron: Ares
- Abel Tesfaye - Hurry Up Tomorrow
Peor Actriz
- Ariana DeBose - Amor Explosivo
- Milla Jovovich - Tierras Perdidas
- Natalie Portman - La Fuente de la Juventud
- Rebel Wilson - Duro de Casar
- Michelle Yeoh - Star Trek: Sección 31
Peor Remake o Secuela
- Sé lo que hicieron el verano pasado
- Five Nights at Freddy's 2
- Los Pitufos
- Blanca Nieves
- La Guerra de los Mundos
Peor Actriz de Reparto
- Anna Chlumsky -Duro de Casar
- Ema Horvath - Los Extraños:Capítulo 2
- Scarlet Rose Stallone - Tierra de Fugitivos
- Kacey Rohl - Star Trek: Sección 31
- Isis Valverde - Alarum
Peor Actor de Reparto
- Los enanos generados digitalmente - Blanca Nieves
- Nicolas Cage - Tierra de Fugitivos
- Stephen Dorff - Duro de Casar
- Greg Kinnear - Off the Grid
- Sylvester Stallone - Alarum
Peor Combo en Pantalla
- Los enanos generados digitalmente - Blanca Nieves
- James Corden y Rihanna - Los Pitufos
- Ice Cube y el zoom de su cámara - La Guerra de los Mundos
- Robert De Niro y Robert De Niro - The Alto Knights
- The Weeknd y su ego colosal" - Hurry Up Tomorrow
Peor Director
- Rich Lee - La Guerra de los Mundos
- Olatunde Osunsanmi - Star Trek: Sección 31
- Los hermanos Russo - Estado Eléctrico
- Trey Edward Shults - Hurry Up Tomorrow
- Marc Webb - Blanca Nieves
Peor Guion
- Estado Eléctrico
- Hurry Up Tomorrow
- Blanca Nieves
- Star Trek: Sección 31
- La Guerra de los Mundos