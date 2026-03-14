Fecha y hora para ver los Razzies 2026 en México: Premios a lo peor del cine y la polémica lista de nominaciones completa

Este fin de semana se estarán llevando los Premios Razzies, también conocidos como los Premios Golden Raspberry, los cuáles premian a “lo peor” del cine, siendo una de las ceremonias más polémicas, donde a decir verdad, ninguna personalidad quisiera formar parte.

Aunque hay celebridades que llegan a tomar esta premiación con gracia, hay otras más que no lo toman ni un poco con humor, y no es para menos, pues este tipo de “críticas”, lejos de aportar algo hacia la industria, suele encasillar a los talentos, aunque esto mismo es lo que les ha hecho populares en el mundo.

¿Cuándo son los premios Razzies?

Esta temporada de premios llegará a su fin con la entrega de los Oscars 2026 y justamente los Razzies llegarán un día antes, por lo que se estarán presentando este sábado 14 de marzo al medio día, (1 pm de la CDMX).

¿Dónde ver los Premios Razzie?

Esta “gala” no llega a ser transmitida por televisión como las demás ceremonias de premios, pues únicamente se suele anunciar a los ganadores a través de redes sociales la cuál se encuentra en X como “@RazzieAwrds”, aunque para esta edición de espera una cobertura por YouTube que tiene el mismo username.

Lista de nominados de los Premios Razzies 2026

Peor Película:



Estado Eléctrico

Hurry Up Tomorrow

Blanca Nieves

Star Trek: Sección 31

La Guerra de los Mundos

Peor Actor



Dave Bautista - Tierras Perdidas

Ice Cube - La Guerra de los Mundos

Scott Eastwood - Alarum

Jared Leto - Tron: Ares

Abel Tesfaye - Hurry Up Tomorrow

Peor Actriz



Ariana DeBose - Amor Explosivo

Milla Jovovich - Tierras Perdidas

Natalie Portman - La Fuente de la Juventud

Rebel Wilson - Duro de Casar

Michelle Yeoh - Star Trek: Sección 31

Peor Remake o Secuela



Sé lo que hicieron el verano pasado

Five Nights at Freddy's 2

Los Pitufos

Blanca Nieves

La Guerra de los Mundos

Peor Actriz de Reparto



Anna Chlumsky -Duro de Casar

Ema Horvath - Los Extraños:Capítulo 2

Scarlet Rose Stallone - Tierra de Fugitivos

Kacey Rohl - Star Trek: Sección 31

Isis Valverde - Alarum

Peor Actor de Reparto



Los enanos generados digitalmente - Blanca Nieves

Nicolas Cage - Tierra de Fugitivos

Stephen Dorff - Duro de Casar

Greg Kinnear - Off the Grid

Sylvester Stallone - Alarum

Peor Combo en Pantalla



Los enanos generados digitalmente - Blanca Nieves

James Corden y Rihanna - Los Pitufos

Ice Cube y el zoom de su cámara - La Guerra de los Mundos

Robert De Niro y Robert De Niro - The Alto Knights

The Weeknd y su ego colosal" - Hurry Up Tomorrow

Peor Director



Rich Lee - La Guerra de los Mundos

Olatunde Osunsanmi - Star Trek: Sección 31

Los hermanos Russo - Estado Eléctrico

Trey Edward Shults - Hurry Up Tomorrow

Marc Webb - Blanca Nieves

Peor Guion

