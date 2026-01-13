El otro lado de los premios: “Blancanieves” y las películas que nominadas a los Razzies 2026
La temporada de premios también tiene su reverso incómodo, y este año “Blancanieves” lidera la conversación donde nadie quiere estar.
Mientras los cinéfilos y Hollywood se encuentran en la antesala para celebrar lo mejor del cine, con los Premio Óscar, Los Golden Raspberry Awards 2026, mejor conocidos como los Razzies, vuelven a señalar el lado menos brillante de la industria. De acuerdo a lo que se ha señalado hasta el momento como “spoiler alert”, Blancanieves encabeza las nominaciones con siete menciones, lo que la convertiría en un ejemplo de cómo una superproducción puede naufragar pese a la ambición y los grandes esfuerzos económicos.
Ahora lee: El iceberg “prohibido” de TV Azteca: Historias de terror, espantos y rumores de miedo
Disney y el tropiezo de sus remakes
Hasta ahora se ha dado a conocer que la versión live action de Blancanieves coloca a Disney en el centro de los premios Razzie, y aunque Rachel Zegler quedó fuera de la categoría de peor actriz principal, Gal Gadot fue nominada como peor actriz secundaria por su interpretación de la Reina Malvada, lo que figuraría como la punta del iceberg dentro de las nominaciones del filme.
Lista de nominados a los premios Golden Raspberry Awards 2026 Razzie
Peor Película
- Blancanieves
- La guerra de los mundos
- Hurry Up Tomorrow
- Tierras perdidas
- Estado eléctrico
Peor Actor
- Ice Cube: La guerra de los mundos
- Jared Leto: Tron: Ares
- The Weeknd: Hurry Up Tomorrow
Peor actriz Secundaria
- Gal Gadot: Blancanieves
Peor reparto
- Los siete enanitos generados por inteligencia artificial: Blancanieves
- Reparto principal – Estado eléctrico
Peor director
- Paul W.S. Anderson: Tierras perdidas
- Anthony Russo y Joe Russo: Estado eléctrico
- Trey Edward Shults: Hurry Up Tomorrow
Peor guion
- Blancanieves
- Hurry Up Tomorrow
- Tierras perdidas
- Peor remake, secuela o reboot
- Blancanieves
- Tron: Ares
Aunque los Razzies suelen tomarse como una sátira a lo “peor del cine”, también funcionan como un termómetro del descontento del público y sobre todo de aquellas fórmulas que, a prueba y error, marcan las tendencias de las nuevas producciones.