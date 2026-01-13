El otro lado de los premios: “Blancanieves” y las películas que nominadas a los Razzies 2026

Mientras los cinéfilos y Hollywood se encuentran en la antesala para celebrar lo mejor del cine, con los Premio Óscar, Los Golden Raspberry Awards 2026, mejor conocidos como los Razzies, vuelven a señalar el lado menos brillante de la industria. De acuerdo a lo que se ha señalado hasta el momento como “spoiler alert”, Blancanieves encabeza las nominaciones con siete menciones, lo que la convertiría en un ejemplo de cómo una superproducción puede naufragar pese a la ambición y los grandes esfuerzos económicos.

Disney y el tropiezo de sus remakes

Hasta ahora se ha dado a conocer que la versión live action de Blancanieves coloca a Disney en el centro de los premios Razzie, y aunque Rachel Zegler quedó fuera de la categoría de peor actriz principal, Gal Gadot fue nominada como peor actriz secundaria por su interpretación de la Reina Malvada, lo que figuraría como la punta del iceberg dentro de las nominaciones del filme.

Lista de nominados a los premios Golden Raspberry Awards 2026 Razzie

Peor Película



Blancanieves

La guerra de los mundos

Hurry Up Tomorrow

Tierras perdidas

Estado eléctrico

Peor Actor



Ice Cube: La guerra de los mundos

Jared Leto: Tron: Ares

The Weeknd: Hurry Up Tomorrow

Peor actriz Secundaria



Gal Gadot: Blancanieves

Peor reparto



Los siete enanitos generados por inteligencia artificial: Blancanieves

Reparto principal – Estado eléctrico

Peor director



Paul W.S. Anderson: Tierras perdidas

Anthony Russo y Joe Russo: Estado eléctrico

Trey Edward Shults: Hurry Up Tomorrow

Peor guion



Blancanieves

Hurry Up Tomorrow

Tierras perdidas

Peor remake, secuela o reboot

Blancanieves

Tron: Ares

Aunque los Razzies suelen tomarse como una sátira a lo “peor del cine”, también funcionan como un termómetro del descontento del público y sobre todo de aquellas fórmulas que, a prueba y error, marcan las tendencias de las nuevas producciones.