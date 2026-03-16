Timotheé Chalamet comparte el PRIMER vistazo de Paul Atreaides en Dune Parte 3; ¿Cuándo sale el tráiler?

Como te adelantamos hace unos días, la nueva y última entrega de Dune ha comenzado a dar señales de vida y es que esta saga probablemente será una de las más recordadas por muchos años, pues además de un gran cast, nos ha entregado una historia bastante compleja donde hemos seguido de cerca a Paul Atreaides, quien es interpretado por el actor Timothée Chalamet.

Entre rumores que señalan que esta misma semana podríamos tener el primer tráiler de Dune Parte III, se ha compartido el primer póster oficial donde pudimos ver a Paul 12 años después de los eventos ocurridos en Dune Parte II, mostrándonos como han caído estos años a nuestro protagonista.

Fue horas después de la intensa gala de los Oscars que el actor Timothée compartió este primer vistazo a través de sus redes sociales, donde en una historia de Instagram dejó ver el cómo es que luce su personaje Paul Atreaides, quien en esta tercera entrega tendrá que librar su batalla más complicada.

¿Cuándo se estrena Dune Parte 3?

Esta película que completa la trilogía con “El Messiah de Dune”, llegará a cines de todo el mundo el próximo 18 de diciembre, en lo que se espera que le haga frente a la película de Avengers: Endgame.

Si bien, ambas cintas son dos de las más esperadas del año, podrían competir libremente en una época de incertidumbre para Marvel, quien busca encontrar un nuevo camino respecto a su universo cinematográfico, mismo que ha sido señalado por tener bastantes inconsistencias en los últimos años y se estaría midiendo con una historia que concluye y que contará con un cast en quizá sus años de mayor popularidad.

First look at ‘DUNE 3.’



Trailer releases tomorrow. pic.twitter.com/NAqfSO926E — The Hollywood Handle (@HollywoodHandle) March 16, 2026

¿Cuál es el reparto de Dune 3?

Timothée Chalamet - Paul Atreides

Zendaya - Chani

Florence Pugh - La princesa Irulan

Jason Momoa - Duncan Idaho

Josh Brolin - Gurney Halleck

Rebecca Ferguson - Lady Jessica

Anya Taylor-Joy - Alia Atreides

Nakoa-Wolf Momoa - Leto II Atreides

Ida Brooke - Ghanima Atreides

Robert Pattinson - Scytale

