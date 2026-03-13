El tráiler de Spider-Man: Brand New Day y de Dune 3 estarían llegando el mismo día; esto es TODO lo que se sabe

Una de las películas que más se esperan para este 2026 sin duda alguna es Spider-Man: Brand New Day, entrega que significaría el regreso de “nuestro amigable vecino” a la pantalla grande tras No Way Home de 2021, en la que pudimos explorar un poco de lo que va el multiverso.

Casi 5 años han tenido que pasar para que podamos tener una nueva película de Spider-Man, por ello cada detalle del entorno de esta próxima entrega despierta gran emoción dentro de sus fanáticos, y para buenas noticias, en las últimas horas, medios estadounidenses han especulado sobre el lanzamiento del primer tráiler de esta.

Por otro lado, también una gran cantidad de fans están a la espera de cualquier detalle sobre la tercera película de Dune, con la que Timothée Chalamet pondrá fina a una de las sagas mas populares de los últimos años y todo indica que ambos tráilers podrían llegar el mismo día...

¿Cuándo saldrá el tráiler de Spider-Man: Brand New Day?

De acuerdo con algunos insiders como Daniel RPK señalan que este nuevo adelanto podría llegar la próxima semana durante el estreno de la película de Project Hail Mary, una de las cintas que más popularidad ha ganado en las últimas semanas, donde Ryan Gosling es el protagonista, la cuál si bien ya se estrenó en México, llegará a salas de cine de Estados Unidos este próximo 20 de marzo.

Como si fuera poco, además del tráiler de Spider-Man: Brand New Day, se ha comenzado a rumorar que también estaría por llegar el de Dune: Messiah, siendo una de las semanas más activas del año respecto a anuncios, dando por inicio a la temporada de primavera-verano de furor en los cines.

¿Cuándo se estrena Spider-Man: Brand New Day?

Este cuarta película de Tom Holland dando vida a Peter Parker llegará a salas de cine este próximo 31 de julio de 2026, por lo que tras muchos años de espera, sabremos qué fue lo que ha pasado con la vida de uno de nuestros superhéroes favoritos quien ha tenido que dejar atrás a todos sus seres queridos como MJ, Ned o Happy.

Spider-Man: Brand New Day 🕷️ July 31, 2026. pic.twitter.com/R6OY8tAHOb — Spider-Man Movie (@SpiderManMovie) April 1, 2025

¿Cuándo se estrena Dune: Messiah?

Esta tercera parte de una de las sagas más populares de la actualidad llegará a salas de cine de todo el mundo el 18 de diciembre de este año, con lo que será el final de esta historia que ha conectado con millones de jóvenes en una adaptación moderna de un clásico.