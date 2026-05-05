Los 4 mejores momentos de Luffy en One Piece que no podemos esperar ver en el remake del anime

Apenas hace unas horas se anunció que el próximo 27 de febrero tendremos finalmente el remake “The One Piece” el cual estará basado en el manga de Eiichiro Oda, y los fans ya están soñando con ver una vez más los mejores momentos de Monkey D. Luffy. Esta nueva versión adaptará la saga East Blue y promete traer una animación de punta que cautivará visualmente a fans de antaño y nuevas generaciones por igual. Además, por si fuera poco, también promete una narrativa más dinámica e icónicas escenas que podrán sentirse más intensas que nunca.

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Los 4 mejores momentos de Luffy que no pueden faltar en el remake “The One Piece"

Aquí te dejamos los mejores momentos que sí o sí necesitamos ver en el reestreno de este popular anime:

1. Luffy declara la guerra al mundo por sus amigos

Este podría ser uno de los momentos más poderosos del anime. No ocurre al principio de la historia, pero sin duda es un instante que define quién es Luffy: Un capitán, un verdadero héroe dispuesto a enfrentarse al mundo entero por sus amigos y tripulación.

2. La pelea contra Arlong

La pelea entre Monkey D. Luffy y Arlong es el clímax dentro del arco de Arlong Park. Aunque este tampoco forma parte del arco con el que abrirá la nueva serie, sin duda es uno de los momentos favoritos de todos los fans y que esperamos pronto ver con una nueva propuesta visual.

3. El sombrero a Nami

Uno de los momentos más llegadores y esperanzadores de la serie es cuando vemos que Luffy le pone su sombrero a Nami. Este momento simboliza la confianza absoluta, hermandad entre ambos personajes y la importante promesa de Luffy de siempre ver por ella, pues su sombrero es su más grande tesoro.

4. El inicio de su aventura

Obviamente, el inicio de todo. No solo porque queremos revivir la emoción de lo que fue ver One Piece por primera vez, sino porque además, verlo con una nueva calidad y tecnología de animación de punta emociona a millones de fans.