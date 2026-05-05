El remake del anime de One Piece ya es oficial: Wit Studio ya reveló la fecha de estreno

El remake que han estado pidiendo los fans de One Piece ya es toda una realidad. Una plataforma de streaming confirmó junto a Wit Studios que The One Piece, la nueva adaptación animada del manga de Eiichiro Oda, se estrenará en febrero de 2027. Obviamente, el proyecto está a cargo de Wit Studio, el cual será el encargado de reimaginar la historia desde cero, comenzando con la Saga East Blue, y estará disponible a nivel global en la plataforma de streaming.

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¿Cuándo se estrena el remake de One Piece?

Aunque no nos agrade tanto, habrá que esperar un poco para poder ver el remake de este anime que ha conquistado a millones. De acuerdo con el anuncio, The One Piece llegará en febrero de 2027, poniendo fin a las especulaciones de este proyecto, las cuales existen desde 2023. Hasta el momento se sabe que esta nueva versión del anime tendrá 7 episodios en su primera temporada y todos se estrenarán al mismo tiempo en la plataforma. Otro detalle revelado es que cada capítulo durará más de 40 minutos.

¿De qué tratará The One Piece?

Este nuevo anime de One Piece es una adaptación animada del manga original de Eiichiro Oda, y comenzará centrada en la Saga de East Blue. De momento, se sabe que la primera temporada de la serie buscará cubrir con sus 7 primeros episodios los primeros 50 capítulos de la obra de Eiichiro Oda. La verdad es que la serie está en buenas manos, pues Wit Studio ha producido series como Spy x Family y las primeras tres temporadas de Attack on Titan.

The first teaser art for Netflix's new anime #TheOnePiece.



Premiering in February 2027, the series will pick up at very beginning of the East Blue saga. pic.twitter.com/C2d4a5fl2f — Rotten Tomatoes 🍅 (@RottenTomatoes) May 5, 2026

¿Qué hace diferente a este remake?

Este no será un simple reboot; el objetivo es crear una nueva experiencia visual de última generación reimaginando las aventuras de Luffy a través de la saga East Blue. La dirección estará a cargo de Masashi Koizuka, quien justamente trabajó en Attack on Titan y Moonrise.