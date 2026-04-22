7 animes que no te puedes perder esta primavera de 2026 en Crunchyroll
¡No solo es One Piece, estos son los mejores animes que puedes ver en Crunchyroll en 2026!
El mes de abril ha llegado con todo a Crunchyroll, pues además de nuevas temporadas, también hemos tenido nuevos animes y el regreso de algunos otros que disfrutamos mucho, por lo que más vale que hagas un pequeño espacio en tu agenda (uno muy grande); para que disfrutes de todo este contenido imperdible.
Desde títulos icónicos como One Piece hasta algunos animes como Re:ZERO, te compartiremos la guía de animes que puedes disfrutar en Crunchyroll antes de que termine el mes de abril de 2026 y que seguramente se convertirán en tus favoritos.
7 Animes imperdibles para ver en Crunchyroll
Estos son los mejores animes que podrás ver en la plataforma de Crucnhyroll durante el mes de abril y que estarán disponibles esta temporada de primavera 2026.
One Piece
El arco de Elbaf de nuestros piratas favoritos ha despertado la emoción de millones de fanáticos de esta historia por todo el mundo, pues en su llegada a la legendaria tierra de los gigantes veremos nuevas aventuras y combates únicos.
Re:ZERO - Starting Life in Another World
Por fin podremos seguir de cerca las nuevas aventuras de Subaru Natsuki, quien es transportado a un mundo alterno y que ha descubierto puede haber un "regreso de la muerte", lo que le hará querer salvar a sus seres queridos.
Dr. STONE SCIENCE FUTURE (Pt. 3)
Esta última saga de la historia de Senku nos mostrará que pasará con los viajes masivos al espacio, por lo que esta entrega final será uno de los puntos más importantes del anime.
Kill Blue
Sigue de cerca la historia de Juzo Ogami, un mercenario quien es rejuvenecido a los 12 años por lo que debe de cambiar completamente su manera de operar y llevar a cabo sus misiones.
DIGIMON BEATBREAK
Esta reciente entrega de la mítica franquicia, nos trae a Tomoro Tenma quien lucha contra Digimones rebeldes que surgen de dispositivos regulados por Inteligencia Artificial.
I Want to End this Love Game
Yukiya Asagi y Miku Sakura se conocen desde muy chicos, pero han quedado atrapados en el eterno "juego del amor"; lo que les pondrá a prueba en esta comedia romántica.
LIAR GAME
Este anime ha ganado bastante popularidad pues se trata de un thriller psicológico desarrollado en un torneo donde la única manera de ganar es mediante el engaño, la traición y la manipulación.
¿Qué puedo ver en Crunchyroll?
Ya sea que te gusten los animes intensos, de amor, miedo o prácticamente cualquier tema, estos son los nuevos títulos que podrás disfrutar en la plataforma de Crunchyroll a partir de abril de 2026.
- Daemons Of The Shadow Realm
- Witch Hat Atelier
- One Piece
- Re:ZERO - Starting Life in Another Wrold
- That Time I Got Reincarnated as a Smile
- Dr. STONE SCIENCE FUTURE (Pt. 3)
- A Hundred Scenes of AWAJIMA
- Ace of the Diamond (act II)
- Agents of the Four Seasons: Dance of the Spring
- Always a Catch!
- An Observation Log of My Fiancée Who Calls Herself a Villainess
- Ascendance of a Bookworm: Adopted Daughter of an Archduke
- Botan Kamiina Fully Blossoms When Drunk
- Classroom of the Elite Temporada 4: Second Year, First Semester
- Dorohedoro Temporada 2
- Eren the Southpaw
- Even a Replica Can Fall in Love
- Gals Can't Be Kind to Otaku!?
- GHOST CONCERT : missing Songs
- Go For It, Nakamura-kun!!
- Haibara's Teenage New Game+
- I Made Friends with the Second Prettiest Girl in My Class
- I Want to End this Love Game
- Kill Blue
- Killed again, Mr. Detective.
- Kujima: Why Sing, When You Can Warble?
- Kusunoki's Garden of Gods
- LIAR GAME
- MARRIAGETOXIN
- Mistress Kanan is Devilishly Easy
- NEEDY GIRL OVERDOSE
- My Ribdiculous Reincarnation
- Pardon the Intrusion, I'm Home!
- Reborn as a Vending Machine, I Now Wander the Dungeon (Temporada 3)
- Rent-a-Girlfriend Temporada 5
- RILAKKUMA
- SNOWBALL EARTH
- The Angel Next Door Spoils Me Rotten Temporada 2
- The Classroom of the Black Cat and a Witch
- The Drops of God
- The Food Diary of Miss Maid
- The Klutzy Class Monitor and the Girl with the Short Skirt
- The strongest job is apparently not a hero or a sage, but an appraiser (provisional)!
- The Warrior Princess and the Barbaric King
- Welcome to Demon School! Iruma-kun Temporada 4
- Wistoria: Wand and Sword Temporada 2
- DIGIMON BEATBREAK
- Scum of the Brave
- Star Detective Precure!