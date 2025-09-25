¿Demon Slayer: Castillo Infinito nominada a los Oscars? Esto dijo el CEO de Crunchyroll

El fenómeno de Demon Slayer ha conquistado la pantalla chica y la grande, pues su más reciente entrega: Castillo Infinito ha roto diferentes récords no solo en Japón si no también a nivel internacional, incluso superando taquillas de estudios a nivel de Marvel. Tan bien recibida fue por los fans y la crítica que fue The Hollywood Reporter a hablar con el CEO de Crunchyroll y no desaprovecharon la oportunidad de preguntarle cuál sería el futuro de esta película, y si están pensando en proponerla para los Oscars 2026.

Retomando que Castillo Infinito ha sido el mayor éxito en taquilla, y cómo ahora todo mundo está expectante para que esta cinta llegue a streaming, THR le preguntó a Rahul Purini si Crunchyroll haría campaña para entrar a los Oscars 2026, a lo que respondió:

“Creemos que la película es increíble: la animación, la historia, la calidad en todos los aspectos. Así que sí, los fans merecen que la película sea considerada para los premios. Haremos todo lo posible para asegurarnos de que reciba el apoyo necesario para ser considerada en todas las categorías a las que podría optar.”

¿Qué películas de anime han ganado un Oscar?

Que películas animadas de estudios japoneses estén nominadas o ganen un Oscar en realidad no es una novedad, tal es el caso de diferentes entregas de Studio Ghibli:



El Viaje de Chihiro - Mejor Película Animada en 2003

El Niño y la Garza - Mejor Película Animada en 2024

Pero si hablamos de Demon Slayer: Castillo Infinito, y si llegase a estar nominada o incluso gane el Oscar, se trataría de la primera película de anime shonen en llevarse el galardón de La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

¿Cuándo conoceremos a los nominados a los Oscars 2026?

El 22 de enero del 2026 conoceremos la lista completa y oficial de las películas nominadas para los Oscars 2026, incluyendo mejor animación, en donde muchos esperan ver el título de Demon Slayer.