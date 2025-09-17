¡El verano terminó! Estos son los 7 anime imperdibles de 2025

El verano terminó una vez más y como siempre, en cuanto al anime se refiere, significa que esta temporada se estrenaron varias joyas de la animación japonesa. El verano de 2025 brilló por su enorme diversidad: el shōnen recuperó fuerza, el shōjo trajo propuestas encantadoras y el slice of life entregó historias realmente conmovedoras. Estas son las series que no podías perderte:

Los 7 anime imprescindibles que hubo en el verano 2025

Así que prepárate, porque si no has visto ninguna de las series que se estrenaron esta temporada, nosotros te diremos cuáles sí o si tienes que ver.

The Summer Hikaru Died

Una de las más grandes joyas que dejó este verano. Se trata de un título que cautivó por su atmósfera inquietante y su historia llena de misterio. Un drama sobrenatural que mezcla el suspenso psicológico con emociones muy profundas.

The Fragrant Flower Blooms with Dignity

Es turno de una de las series más romanticas y encatadora del verano. Aquí encontrarás romance y delicadeza en su máxima expresión. Un shōjo que enamoró a los espectadores con personajes entrañables y una animación bellísima.

Captived by You & Karaoke Iko

Una propuesta fresca y divertida que combina comedia romántica y música. Son dos miniseries a cargo de Doga Kobo que sorprendieron a todos durante el verano. Perfecta para quienes buscan risas y momentos entrañables.

Gachiakuta

Uno de los animes más esperados de la temporada. Con mucha acción explosiva, diseño de personajes impactantes y una historia llena de giros, Gachiakuta dejó a todos hablando de su potencial y tiene todo para convertirse en un nuevo clásico.

Clevatess

Fantasía épica con un mundo detallado y combates memorables. Una propuesta ideal para quienes disfrutan de universos complejos y aventuras heroicas, donde los secretos y la oscuridad del mundo te cautivarán.

The Secrets of the Silent Witch

Si lo tuyo es la magia, sin duda este anime es el ideal para ti y te fascinará. Se trata de un anime de magia y secretos que se ganó el corazón de los fans del género. Su protagonista y el misterio que rodea a su pasado fueron los grandes atractivos.

Lord of Mysteries

Adaptando una popular novela web, este anime ofreció varias cosas que lo convirtieron en uno de los favoritos, entre ellas destaca la intriga, las conspiraciones y un universo steampunk oscuro que fascinó a los amantes del suspenso y la acción.

¿Con cuál comenzarás?

