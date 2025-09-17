Todo sobre el DLC “Las Garras de Awaji” para Assassin’s Creed Shadows: Trama, estreno y costo

No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla, así lo demuestra El DLC de Assassin’s Creed Shadows llamado “Claws of Awaji”, el cual servirá para expandir la historia original, llevando a Naoe y Yasuke a la misteriosa isla de Awaji, ubicada al oeste de la bahía de Osaka. Se espera que en esta entrega el juego retome arcos narrativos, incluyendo la búsqueda de un tesoro perdido, enfrentamientos contra el siniestro clan Sanzoku Ippa, y la resolución del misterio en torno a la madre de Naoe. Se espera que la expansión tenga un costo que ronda los 450 pesos mexicanos.

¿Qué ofrece este DLC en contenido?

La expansión “Claws of Awaji” añade más de 10 horas de contenido adicional con nuevas zonas, emboscadas, enemigos desafiantes, armas nuevas, además de aptitudes extras, equipo y atuendos que se pueden usar también en el juego base. Aunque el contenido está planeado para jugadores que ya completaron los arcos principales, se espera que los demás jugadores tengan cierto avance para afrontarlo bien.

Precio, disponibilidad y plataformas

Es espera que el DLC “Claws of Awaji”, se encuentre ya disponible, para PC, PlayStation 5 y Xbox Series X, con un precio que ronda los 25 dólares (450 pesos mexicanos) para quienes no reservaron el juego base; sin embargo, los que pre ordenaron Assassin’s Creed Shadows recibirán este contenido sin costo adicional.

Assassin’s Creed Shadows

La entrega Assassin’s Creed Shadows es una de las promesas más recientes de la famosa saga de Ubisoft, la cual está ambientada en el Japón feudal del siglo XVI. Donde podrás controlar a Naoe, un hábil ninja experta en el sigilo, y Yasuke, un poderoso samurái basado en un personaje histórico real. Dentro de la historia encontrarás una historia que combina estrategia, combate y exploración en un mundo abierto lleno de castillos, aldeas y paisajes naturales de la época.

