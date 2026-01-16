Fuertes rumores señalan que Reze de Chainsaw Man está inspirada en una actriz de cine para adultos

Sin duda, Chainsaw Man: El arco de Reze ha dado de qué hablar en los últimos meses tras el estreno de la película. Sin embargo, las redes sociales y el internet entero están en llamas debido a una supuesta especulación que sin duda cambiaría el enfoque que muchos fans del Demonio Motosierra tienen sobre el personaje de Reze e incluso sobre Fujimoto.

Recientemente, han surgido imágenes y teorías que resaltan comparativos muy fuertes entre la hermosa joven y demonio de las bombas con una actriz de cine para adultos. Pero ¿de dónde salió esta teoría y por qué se ha vuelto tan fuerte? Aquí te lo contamos.

Aspectos similares de Reze y Rose la actriz de cine para adultos

Lo primero que debemos tomar en cuenta es el nombre de ambas, pues aunque no es el mismo, es muy similar, ya que la actriz de cine para adultos lleva por nombre Rose.

Además, no se puede dejar de lado la vestimenta de ambas, que es prácticamente la misma. Las dos cuentan con short negro corto, medias altas, zapatos y una camisa blanca sin mangas con un moño sobre el cuello. A esto se suma que se presume que, en estas cintas para adultos, la actriz porta una máscara de látex similar a la cabeza de Reze cuando se transforma en el demonio de las bombas.

Esto no ha sido confirmado por el mangaka Fujimoto, aunque no se descarta, ya que sin duda sería algo que Denji, el Demonio Motosierra, haría, pues recordemos que él solo quiere tocar unas oppais.

Seguiremos a la espera de una confirmación; sin embargo, las especulaciones y los parecidos entre ambas seguirán circulando en redes sociales como simples teorías.