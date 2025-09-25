Chainsaw Man: Conoce los personajes y lo que debes de saber de la película

El anime es una de los géneros de entretenimiento que más adeptos reúne a nivel internacional. Son muchas las producciones que se han instalado a fuego en la historia y la serie Chainsaw Man es una de ellas. Ahora, las expectativas crecen ya que estrenará su película en México.

Chainsaw Man es una serie de manga japonés que fue escrita e ilustrada por Tatsuki Fujimoto. Fue lanzada en 2018 y poco a poco ha ido sumando fanáticos de distintas nacionalidades. Su llegada a la pantalla chica le sumó popularidad y ahora podrá disfrutarse en formato película.

¿Cuándo se estrena la película de Chainsaw Man?

Los fanáticos de México aguardan con ansias el estreno del filme de la aclamada serie y cada vez falta menos para que ese día llegue. La compañía Sony ya confirmó la fecha en que las salas mexicanas encenderán la gran pantalla para proyectar “Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc”.

La película de Chainsaw Man podrá verse en los cines mexicanos desde el próximo 23 de octubre por lo que, mientras la espera continúa, los seguidores de la serie pueden deleitarse con el tráiler promocional que recorre las plataformas digitales.

¿De qué tratará el filme de Chainsaw Man?

La esperada película de Chainsaw Man tendrá como indiscutido protagonista a Denji, un sujeto sumido en la pobreza que logra sobrevivir al dedicarse a cazar demonios. La trama le otorga la habilidad de transformar partes de su cuerpo en motosierra, por lo que la cacería se vuelve más interesante.

En el filme, la vida rutinaria de Denji será rota por el arco de Reze que traerá el despertar de sentimientos humanos del protagonista. Las fibras más íntimas de Denji quedarán expuestas, en un contexto que convertirán en muy difícil cualquier intento por cambiar su vida. Los amantes de Chainsaw Man vivirán un emocionante viaje próximamente en los cines mexicanos.