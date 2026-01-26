De grandes proyectos en Hollywood a “Dragón Ball Super: The Galactic Patrol”, este es el camino que ha tenido Hans Zimmer

Este fin de semana se hizo oficial uno de los anuncios más grandes en la historia “moderna” de Dragon Ball, pues aunque esta historia sigue llegando a nuevas generaciones, la verdad es que el manga acaba de celebrar 40 años, a ello se debe la celebración del evento Dragon Ball Genkidamatsuri.

Dentro de este evento vivimos grandes momentos, donde además de vivir la música en vivo de Hironobu Kageyama el cantante original del icónico opening “Cha-La Head-Cha-La” y contar con la presencia de Masako Nozawa, la voz de Goku en el idioma original tuvimos el anuncio de una nueva historia en “Dragon Ball Super: The Galactic Patrol” , un arco completamente nuevo y que además cuanta con un openning musicalizado por la leyenda Hans Zimmer.

¿Quién es Hans Zimmer y cuáles son sus mayores trabajos?

Hans Zimmer es uno de los compositores y productores musicales más influyentes en el cine moderno, siendo uno de los precursores en la fusión entre la música de orquesta clásica con elementos modernos como la electrónica y demás técnicas de grabación y producciones actuales.

Sus trabajos más populares son las bandas sonoras de “El Rey León”, “Incepción”, “Interestelar”, “Dune”, “James Bond”, “Piratas del Caribe”, “Gladiador” y “Batman”, trabajos que le han valido múltiples nominaciones y premios de los Oscars y Golden Globes.

El músico de 68 años ha ganado dos premios Oscar por “El Rey León” y “Dune”), además “Dragon Ball Super: The Galactic Patrol” ha llenado de emoción a todos los fans de la franquicia.

¿De qué trata “Super: The Galactic Patrol”?

Se espera que esta nueva fase en el anime adapte el arco conocido de la “Saga del Prisionero de la Patrulla Galáctica” o “Saga de Moro”), misma que cronológicamente ocurre después de la película "Dragon Ball Super: Broly".

El antagonista principal de esta historia será Moro, un hechicero milenario y "Devorador de Planetas" que tiene la habilidad de absorber la energía de seres vivos e incluso mundos enteros, por lo que Goku y Vegeta serán reclutados por la Patrulla Galáctica para ayudar a capturar a Moro, quien ha escapado de su prisión tras 10 millones de años.