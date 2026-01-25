OFICIAL: Anuncian “Dragon Ball Super: The Galactic Patrol” con música de Hans Zimmer en la celebración de Genkidamatsuri

¡Buenas noticias para los fanáticos del anime! Después de años de espera y especulaciones, finalmente se ha confirmado la adaptación del arco de Moro con la llegada de “Dragon Ball Super: The Galactic Patrol”. La noticia fue revelada este sábado, 24 de enero, durante la celebración del Genkidamatsuri, el ya emblemático evento que celebra al icónico anime creado por el legendario Akira Toriyama. Este 2026 se cumplieron 40 años de su creación.

OFICIAL: Así fue el anuncio de “Dragon Ball Super: The Galactic Patrol”

El anuncio incluyó un emotivo viaje visual por el tiempo con historias antiguas y escenas del universo de Dragon Ball, que sin duda llevaron a más de un fan veterano a sumergirse en la nostalgia. Posteriormente, la pantalla se pintó de rojo con la sorpresiva leyenda: “Un nuevo episodio inicia”. En cuestión de segundos, se reveló el logo oficial de este nuevo proyecto, que, además de marcar una nueva era para la franquicia, promete momentos y escenas llenas de combates épicos y aventuras.

‘DRAGON BALL SUPER: The Galactic Patrol’ Officially Announced! pic.twitter.com/YHp4M8p6e1 — AnimeSelect (@AniSelect) January 25, 2026

Hans Zimmer participó en el anuncio de Dragon Ball Super 2

Por si fuera poco, el anuncio de la tan esperada secuela de Dragon Ball Super contó con la música del legendario Hans Zimmer, uno de los compositores con mayor renombre en la industria cinematográfica, capaz de elevar cualquier historia con sus impactantes bandas sonoras. Zimmer es famoso por su trabajo con exitosas producciones, como El Rey León (1994), Gladiator (2000), Inception (2010), Interstellar (2014) y Dune (2021), por mencionar algunas; por lo que su participación en la revelación de este nuevo proyecto elevó las expectativas de los fanáticos, aunque aún no se sabe si participará en la totalidad del mismo.

Hans Zimmer made the music for the promotion! #Genkidamatsuri pic.twitter.com/SjT7B5lUaK — Extra (@Extralongdokkan) January 25, 2026

Además de la impecable composición de Hans Zimmer, el anuncio de Dragon Ball 2 contó con la presencia de Mazako Nozawa, toda una leyenda en el mundo de anime. La actriz de voz, quien actualmente tiene 89 años, es famosa por dar vida a los personajes de Goku, Son Gohan y Son Goten en la franquicia. Su participación en el evento concluyó con un emblemático "¡Kamehameha!".

¿Cuándo se estrena la saga de La Patrulla Galáctica de Dragon Ball Super?

Por ahora, no se ha revelado la fecha de estreno de la saga de La Patrulla Galáctica, pues el proyecto apenas se encuentra en las primeras etapas de producción, según se explicó durante el anuncio. No obstante, el primer vistazo ya fue revelado. A continuación, el póster oficial: