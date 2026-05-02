Anime Awards 2026: 6 actores de doblaje mexicanos que dan vida a tus personajes favoritos del anime y que competirán por ser el mejor del año

El próximo 23 de mayo, la industria del entretenimiento y los fanáticos del anime vivirán uno de los momentos más esperados del año: La premiación de los Anime Awards 2026 y una de las categorías más esperadas es el reconocimiento al doblaje latino; por ello ahora te contamos sobre quiénes son los actores de doblaje nominados.

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José Antonio Toledano

Este actor de doblaje mexicano es reconocido por su participación dentro de Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba The Movie: Castillo Infinito, dándole vida a Akaza uno de los personajes más queridos por los fans. José también le ha dado voz a Finn el humano o Konohamaru en Naruto.

Jessica Ángeles

La mexicana Jessica Ángeles ha destacado como actriz y directora de doblaje, quien se ha ganado su nominación por darle voz a Reze dentro de Chainsaw Man la película. Arco de Reze. La actriz ha sido reconocida por su doblaje como Ladybug en Miraculous: Las aventuras de Ladybug, la Princesa Zelda en The Legend of Zelda, entre muchos más.

Dión González

El mexicano Dión González es un reconocido actor de teatro y doblaje, quien da voz a Rudo en Gachiakuta, además de participar como la voz de Vinsmoke Yonji en One Piece y Fohl en The Rising of the Shield Hero.

Desiree González

Desireé, también conocida como "InuYDesi", es una actriz mexicana que ha ganado popularidad por ser una cantante, streamer y actriz de doblaje que ha sido reconocida por darle voz a MaoMao de Los Diarios de La Boticaria, además de ser Luffy en One Piece o Zeno Sama en Dragon Ball Super

Fernando Moctezuma Ulloa

Destacado locutor y actor de doblaje: Fernando Moctezuma ha sido reconocido dentro de la industria gracias a su papel como la voz de Sung Jinwoo en el anime Solo Leveling y a Buffalo en One Piece.

Estos mexicanos han logrado consagrarse dentro del universo del anime gracias a sus grandes aportaciones dentro de la industria del doblaje latinoamericano y es ahora solo cuestión de tiempo para que podamos conocer quién se llevará el reconocimiento del año dentro de los Anime Awards 2026.