Anime Awards 2026: 6 actores de doblaje mexicanos que dan vida a tus personajes favoritos del anime y que competirán por ser el mejor del año
El talento mexicano detrás de la voz de tus personajes favoritos de anime presentes dentro de los Anime Awards 2026.
El próximo 23 de mayo, la industria del entretenimiento y los fanáticos del anime vivirán uno de los momentos más esperados del año: La premiación de los Anime Awards 2026 y una de las categorías más esperadas es el reconocimiento al doblaje latino; por ello ahora te contamos sobre quiénes son los actores de doblaje nominados.
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José Antonio Toledano
Este actor de doblaje mexicano es reconocido por su participación dentro de Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba The Movie: Castillo Infinito, dándole vida a Akaza uno de los personajes más queridos por los fans. José también le ha dado voz a Finn el humano o Konohamaru en Naruto.
Jessica Ángeles
La mexicana Jessica Ángeles ha destacado como actriz y directora de doblaje, quien se ha ganado su nominación por darle voz a Reze dentro de Chainsaw Man la película. Arco de Reze. La actriz ha sido reconocida por su doblaje como Ladybug en Miraculous: Las aventuras de Ladybug, la Princesa Zelda en The Legend of Zelda, entre muchos más.
Dión González
El mexicano Dión González es un reconocido actor de teatro y doblaje, quien da voz a Rudo en Gachiakuta, además de participar como la voz de Vinsmoke Yonji en One Piece y Fohl en The Rising of the Shield Hero.
Desiree González
Desireé, también conocida como "InuYDesi", es una actriz mexicana que ha ganado popularidad por ser una cantante, streamer y actriz de doblaje que ha sido reconocida por darle voz a MaoMao de Los Diarios de La Boticaria, además de ser Luffy en One Piece o Zeno Sama en Dragon Ball Super
Fernando Moctezuma Ulloa
Destacado locutor y actor de doblaje: Fernando Moctezuma ha sido reconocido dentro de la industria gracias a su papel como la voz de Sung Jinwoo en el anime Solo Leveling y a Buffalo en One Piece.
Estos mexicanos han logrado consagrarse dentro del universo del anime gracias a sus grandes aportaciones dentro de la industria del doblaje latinoamericano y es ahora solo cuestión de tiempo para que podamos conocer quién se llevará el reconocimiento del año dentro de los Anime Awards 2026.