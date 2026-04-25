Récord mundial: La colección más grande de The Legend of Zelda que sorprende a los coleccionistas

Recientemente se dio a conocer que la noruega Anne Martha Harnes volvió a hacer historia al recuperar el récord como la mayor coleccionista de todos los tiempos de The Legend of Zelda acumulando poco más de 4 mil piezas.

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¿Quién es la coleccionista más grande Anne Martha Harnes?

Anne Martha Harnes es una conocida coleccionista de The Legend of Zelda quien en 2025 perdió el récord mundial frente a otro coleccionista. No obstante ahora ha vuelto a obtener el título tras aumentar su colección justo antes del aniversario de la saga. Dentro de su colección ostenta material musical, arte y demás productos, logrando una colección valorada en más de 100 mil dólares, lo que consolida a Link como pieza fundamental de la cultura pop actual.

¿Cuáles son los productos más caros de la colección?

Se estima que dentro de los más de 4 mil artículos, uno de los más caros es la guitarra de hueso de pez “Zoraxe”, la cual está inspirada en Majora’s Mask, de las cuales solo se fabricaron 7 unidades talladas a mano por Dan Lawrence de Jackson Customs Guitars.

A pesar de la gran cantidad de artículos dentro de la colección, Anne Martha Harnes, asegura que siempre ha priorizado la calidad sobre la cantidad. La coleccionista busca obtener por sobre todo piezas raras, curiosas o únicas.

Tal es el gusto de la noruega por el personaje insignia de los japoneses Shigeru Miyamoto y Takashi Tezuka, que pretende dedicar un nuevo espacio dentro de su casa para convertirse en “la habitación Zelda”.

El lore de The Legend of Zelda

Dentro del universo gamer The Legend of Zelda es un icono de acción y aventura lanzado por Nintendo en 1986. La saga se centra en la exploración del reino de Hyrule, en donde se tiene que resolver acertijos para combatir las amenazas que impiden el rescate de la Princesa Zelda del término Ganon. Esta apuesta sobresale por su enfoque dentro de la exploración, la aventura y la batas metales.