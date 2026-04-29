Animes que puedes ver de manera completamente GRATIS sin pagar Crunchyroll:
Así puedes ver anime gratis sin la necesidad de pagar por plataformas como Crunchyroll.
En los últimos años Crunchyroll se ha destacado por ser una de las plataformas de anime con un catálogo bastante extenso, donde puedes encontrar nuevos clásicos como One Piece e incluso películas hace poco estrenadas como Chainsawman: Reze Arc, siendo una de las más aclamadas por los fanáticos y la crítica.
Aunque es por muchos seguidores del anime una gran plataforma para seguir a tus animes favoritos, hay más alternativas donde podrás ver algunos de los animes más queridos, ¿Y lo mejor? Completamente gratis y sin suscripciones pues se trata del canal Azteca 7 y su sección de Planeta Anime, misma que puedes seguir a través del sitio oficial y la app de TVAztecaEnVivo.
¿Qué animes están en la programación de Azteca 7?
La programación de Azteca 7 ofrece una gran variedad de animes que con el paso de los años se han vuelto algunos de los más importantes de todos los tiempos, tal como lo es Pokémon, Dragon Ball GT y Mobile Suit Gundam SEED.
Para buenas noticias de los fans de estos animes, los programas se reparten a través de toda la semana y en diversos horarios, siendo estos una gran alternativa dentro de nuestro día a día.
¿Cómo queda la programación de Azteca 7 con sus animes?
- Si eres fan del universo de Pokémon y todo lo que implica con toda su cultura; este anime se transmite de lunes a miércoles de 10 a 10:30 am y los sábados de 7 a 8 am, donde podremos seguir de cerca a Ash, Pikachu y sus amigos.
- Dragon Ball GT, esta versión considerada como no canon pero que ha ganado el cariño de los fans con el paso de los años se transmite de lunes a jueves de 5 a 6 pm; donde podemos seguir estas aventuras de Goku, Pan y Trunks en el futuro.
- Todos los sábados seguimos la historia de Kira Yamato en la épica historia de Mobile Suit Gundam SEED, donde la humanidad tiene qué unir fuerzas para sobrevivir en un futuro apocalíptico.