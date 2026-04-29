Animes que puedes ver de manera completamente GRATIS sin pagar Crunchyroll:

En los últimos años Crunchyroll se ha destacado por ser una de las plataformas de anime con un catálogo bastante extenso, donde puedes encontrar nuevos clásicos como One Piece e incluso películas hace poco estrenadas como Chainsawman: Reze Arc, siendo una de las más aclamadas por los fanáticos y la crítica.

Aunque es por muchos seguidores del anime una gran plataforma para seguir a tus animes favoritos, hay más alternativas donde podrás ver algunos de los animes más queridos, ¿Y lo mejor? Completamente gratis y sin suscripciones pues se trata del canal Azteca 7 y su sección de Planeta Anime, misma que puedes seguir a través del sitio oficial y la app de TVAztecaEnVivo.

¿Qué animes están en la programación de Azteca 7?

La programación de Azteca 7 ofrece una gran variedad de animes que con el paso de los años se han vuelto algunos de los más importantes de todos los tiempos, tal como lo es Pokémon, Dragon Ball GT y Mobile Suit Gundam SEED.

Para buenas noticias de los fans de estos animes, los programas se reparten a través de toda la semana y en diversos horarios, siendo estos una gran alternativa dentro de nuestro día a día.

¿Cómo queda la programación de Azteca 7 con sus animes?