Esto es lo que se sabe sobre el hackeo a Crunchyroll, el gigante del anime

En las últimas horas ha salido a la luz un presunto hackeo a la plataforma de streaming conocida como Crunchyroll, la cuál se especializa por ser uno de los gigantes del anime y que en los últimos años ha ganado bastante popularidad dentro de la comunidad fanática de este arte en todo el mundo.

Recientemente Crunchyroll informó que ya se encuentran al tanto de la situación y que incluso ya hay investigaciones en curso junto a un grupo de expertos en ciberseguridad, aunque no han revelado más detalles sobre lo sucedido o alguna respuesta precisa que haya hecho sentir calma a sus millones de usuarios, pues solo han compartido lo siguiente:

"Por el momento, creemos que la información se limita principalmente a los datos de las solicitudes de servicio al cliente tras un incidente con un proveedor externo. No hemos encontrado evidencia de acceso continuo a los sistemas en relación con estas reclamaciones".

¿Qué se sabe sobre el hackeo a Crunchyroll?

Dicho ciberataque fue dado a conocer por un hacker quien afirmó a diversos medios que había accedido 100 GB de memoria de pura información de usuarios desde el pasado 12 de marzo; donde vendrían cerca de 6.8 millones de registros de tickets de soporte, en los que presuntamente vendría información delicada.

Según lo compartido, entre la información “robada” a Crunchyroll habría direcciones IP, correos electrónicos e incluso se menciona información parcial de tarjetas de crédito, por lo que usuarios han estado en alerta a movimientos sospechosos de su cuentas y resguardando información.

¿Qué pasará con la información hackeada a Crunchyroll?

De acuerdo con varios medios internacionales, el hacker habría pedido 5 millones de dólares para regresar la información sustraída del servidor afectado de la India, aunque no se sabe más sobre qué es lo que hará la empresa de streaming que estas semanas tendrá varios estrenos como Daemons of the Shadow Realm y Mistress Kanan is Devilishly Easy, junto con nuevas temporadas de Rent-A-Girlfriend y Wistoria: Wand and Sword.

