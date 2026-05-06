Cambio radical podría llegar a One Piece: La razón por la que la voz oficial de Luffy pidió que buscaran nuevo actor de doblaje

Recientemente, One Piece encendió las alertas, después de que se diera a conocer que la voz oficial de Luffy en Japón solicitara a la producción que se le sustituyera para el nuevo remake de ONE PIECE producido por WIT STUDIO. A pesar de la solicitud de la actriz de doblaje de 71 años, el acuerdo oficial fue que no se le reemplazaría en al menos 10 años más.

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¿Por qué la voz oficial de Luffy quiere salir del proyecto?

Es importante señalar que fue a finales de marzo que se reveló que la actriz de doblaje Mayumi Tanaka sorprendió a todos al señalar que un nuevo talento debería ocupar su lugar dentro del remake de ONE PIECE, sugiriendo que debería ser alguien nuevo quien diera vida a la versión renovada del anime. La petición fue rechazada por el equipo, quien decidió que fuera ella quien siguiera prestando su voz al próximo rey pirata. De acuerdo a lo que se ha revelado recientemente, las especulaciones, la decisión de Mayumi, se debe a su edad y el tiempo que ha dedicado al proyecto.

¿Quién es Mayumi Tanaka?

La actriz de voz Mayumi es considerada como una seiyū dentro de la industria, consolidándose como una de las más legendarias e influyentes de Japón. En la actualidad, la actriz cuenta con 71 de años y se ha vuelto mundialmente conocida por diversos personajes, siendo el más reciente y relevante Luffy de One Piece.

¿Qué se sabe sobre el remake de One Piece?

El remake de One Piece es un proyecto animado titulado "The One Piece", que está siendo producido por Netflix y WIT Studio, con el objetivo de adaptar fielmente el manga de Eiichiro Oda desde el inicio. Una de las propuestas más llamativas es eliminar el relleno, mejorando con ello de manera drástica el ritmo visual y la calidad de la serie. Se espera que este nuevo proyecto llegue para febrero del 2027.