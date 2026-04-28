5 ideas de uñas cat eye con toques minimalistas para dar brillo y rejuvenecer las manos

Una buena manicura puede ayudarte a rejuvenecer y mejorar la apariencia de tus manos, y dentro de esta tendencia de luminosidad, las uñas efecto “ojo de gato” o “cat eye” es una gran opción. Esta técnica no solo te ayudará a mejorar visiblemente la presencia de tus manos, sino que aportará elegancia y modernidad a tu día a día.

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Uñas efecto “ojo de gato”: 5 ideas que te harán rejuvenecer visiblemente tus manos

Esmalte de rubor

Esta opción de manicura apuesta por una base de color tipo rubor traslucido, que al combinarse con alguna línea delgada o detalle en color plata, logra un estilo sobresaliente, fresco, natural y elegante.

Cromo total

El color plata o cromo intenso está de moda y se ocupa en una manicura estilo “ojo de gato” con un toque dorado, se convierte en una opción ideal para dar luminosidad a las manos y brillo a todo el outfit.

Rubor sencillo

A diferencia del toque de rubor, este estilo busca un estilo más sutil en tono rojo tenue o rosa, el cual aporta brillo apenas perceptible, este estilo puede complementarse con un estilo de uña almendrado, mientras aporta luminosidad a las manos.

Estilo mármol

Si buscas un estilo más elegante, apostar por un marmoleado puede ser la opción, considera tonalidades menta, o claras, lo que aporta un estilo único a la manicura efecto “ojo de gato”.

#cateyenails #nailart #manicurista #gelsemipermanente ♬ Vibes - ZHRMusic @dhnailsdanaeehdz Hoy te enseño este diseño marmoleado 🤭✨ Sí, parece mármol pero lo hicimos con gel cat eye y gel translúcido… magia nailera, ya sabes ✨💅 Espero que te guste mucho y si quieres más truquitos como este… sígueme porque aquí las uñas siempre chismean bonito 😌💕 #tutonails

Una sola Uña

Si quieres un look más moderno puedes implementar el efecto “ojo de gato” en una sola uña o máximo dos, lo que contrasta con una decoración en tonos tenues, logrando un efecto más minimalista pero glamuroso.

Esta técnica de nail art, utiliza esmaltes magnéticos cargados con partículas metálicas que al acercarse a un imán especial mientras aún está fresco, mueve las partículas, creando líneas brillantes, luminosas y que simulan el reflejo de la luz en la uña.