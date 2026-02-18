¡Kamisama Kiss en español en La Mole! El anime llega como invitado especial por los 30 años del evento

Los fanáticos del anime están de fiesta y el motivo es la llegada de Kamisama Kiss (Kamisama Hajimemashita) a tierras mexicanas y con doblaje de algunos de su capital en español. La noticia fue confirmada en el marco de las celebraciones de los 30 años de La Mole, edición que ya se posiciona como una de las más prometedoras de todos los tiempos.

De acuerdo a lo que se ha dado a conocer, la noticia fue confirmada directamente a través de las redes oficiales de La Mole, en donde además se mencionó que habrá una presentación especial relacionada con el famoso anime romántico y sobrenatural que ha conquistado a miles de seguidores en todo el mundo.

Episodios perdidos de Kamisama Hajimemashita se proyectarán en español

Para los fans, lo que más ha llamado la atención sobre el anuncio es que se espera que se proyecte por primera vez en español algunos de los episodios “perdidos” del anime, provocando reacciones inmediatas en los fans.

🥹🎉 Prepárate para ver por primera vez en español algunos episodios perdidos de Kamisama Hajimemashita, como parte de la fiesta de #LaMole30... ¡Bienvenidos al Mundo de los Espíritus!

🎈INVITA @KORAOFICIAL pic.twitter.com/kz2nKXJXyI — La Mole Convention (@lamolemx) February 13, 2026

Sin lugar a duda, este evento promete convertirse en uno de los momentos más esperados dentro del aniversario de La Mole, ya que no es común que se presenten episodios tan poco conocidos y menos en un formato pensado para un público hispanohablante.

La Mole 30 aniversario promete una experiencia única para fans del anime

Con este anuncio, La Mole reafirma por qué es uno de los eventos más importantes de la cultura pop en México, en donde el anime, el cine, los cómics, el cosplayel cosplay y las experiencias exclusivas para los fans viven en un solo entorno, celebrando no solo los 30 años de un evento único, sino también la diversidad que universos pop tiene para todas las generaciones.