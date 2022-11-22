Dragon Ball Z: El mejor cosplay de Videl que te dejará impactado.

La producción japonesa a la fecha conserva un gran nivel de popularidad y la misma se manifiesta de diversas maneras de forma permanente. Una de ellas es este caso donde tenemos el mejor cosplay de Videl de Dragon Ball Z que te dejará impactado.

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No es ningún secreto que esta realización sigue generando un gran nivel de pertenencia como un símbolo importante para sus fans que mantienen vivo a este producto a pesar de que ha pasado mucho tiempo desde su última emisión.

No importa cuantos años pasen, la realidad es que difícilmente Dragon Ball Z va a dejar de tener la popularidad y ejemplos como estos lo sustentan.

¿Cuál es el mejor cosplay de Videl que te dejará impactado? Videl es una joven fuerte y decidida que busca combatir el mal a puño limpio; piensa que al ser descendiente del héroe que salvó al mundo está capacitada para derrotar a cualquiera.



El primer ‘golpe de realidad’ que tuvo fue cuando conoció a Gohan, quien le mostró que la realidad es otra.



A pesar del entrenamiento que tuvo a su lado Videl nunca pudo destacar lo suficiente en el ámbito de las peleas. Algo comprensible teniendo en cuenta la escala de poder manejada en la historia. Pero siguió bastante presente.

Ahora bien, Videl en la actualidad es la pareja de Gohan y la madre de su hija, Pan, en la serie de Dragon Ball.

Con el paso de los años su personalidad cambió, pero su lado combativo quedó bastante de lado y sigue siendo "homenajeada" por parte de diversos fans.

Este es el caso de Arelly Trujillo que se mostró en redes sociales con coletas con anillos están presentes en su cabello negro y el atuendo que lleva es similar al del personaje.

Su apariencia comprende una playera blanca, pantaloncillos negros, calcetas moradas rayadas y zapatos con colores negro y verde.

Igualmente, están presentes los guantes negros sin puntas que exponen los dedos. Según Arelly y al hablar acerca de su interpretación.

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