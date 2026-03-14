Los cosplay más impresionantes que se robaron las miradas en La Mole 2026

La convención La Mole 2026 volvió a demostrar por qué es uno de los eventos más importantes para los fanáticos del anime, los cómics, el cosplay y la cultura geek en México. Pues, además de contar con grandes exponentes de la cultura, tanto nacionales como internacionales, también stand de coleccionismo y diversas experiencias, también es un impresionante despliegue de creatividad en el cosplay.

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Durante el evento, cientos de fanáticos se han dado cita y entre ellos diversos participantes destacaron por su nivel de detalle, fidelidad a los personajes y la pasión de quienes dieron vida a sus héroes y villanos favoritos.

Personajes del anime que brillaron en el evento

Entre los cosplay más llamativos estuvieron personajes de series populares como One Piece, donde varios asistentes recrearon a piratas icónicos con trajes y accesorios que parecían sacados directamente del anime. Además de personajes de Jujutsu Kaisen, Dragon Ball, Resident Evil, Five Nights at Freddy's entre muchos otros.

Creatividad, dedicación y La Mole comunidad cosplay.

Más allá de los personajes populares, lo que realmente destacó fue la creatividad de los cosplayers, pues no solo se dieron a la tarea de meses de preparación para tener sus trajes lo mejor posible, sino que destacaron por la calidad de las telas, los accesorios y el maquillaje, demostrando por qué el cosplay se ha convertido en una parte esencial de convenciones como La Mole.

Durante todo el día, los pasillos de La Mole se transformaron en una auténtica pasarela y desborde de talento, en donde cada cosplay contaba una historia, convirtiendo el evento en una experiencia memorable, demostrando que la creatividad de la comunidad sigue creciendo año tras año.

