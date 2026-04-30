Demon Slayer: Castillo infinito y Chainsaw Man: Arco de Rize, estas son las 6 películas que tienes que ver previo a los Anime Awards 2026.

Faltan pocos días para conocer los proyectos de animación japonesa que están llevándose las plams dentro de los Awards 2026, y aquí te contamos sobre 5 películas imperdibles para adentrarte dentro de esta industria de entretenimiento.

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Se espera que la 10 edición de los The Anime Awards, se lleve a cabo el próximo 23 de mayo del 2026 desde Tokio Japón. En esta edición se reconocerá lo mejor de la animación japonesa del año 2025. Es importante recordar que el cierre de votaciones se dio hasta finales de abril del 2026.

5 Animes que debes conocer previo a los Anime Awards 2026

Chainsaw Man la película: Arco de Reze

La película de Ani Chainsaw el Arco de Reze en donde se narra la vida de Denji, un personaje al borde de la ruina que la ser traicionado se fusiona con con su demonio mascota, Pochita, para renacer como el "Demonio Motosierra".

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo Infinito

Siendo una de las películas más celebradas del año, Kimetsu no Yaiba - Castillo Infinito, representa el clímax de una de las historias más esperadas, abriendo la puerta a los fanáticos para especular sobre el futuro de la saga. Dentro de este filme se da pie a la lucha directa entre los cazadores de demonios y Muzan Kibutsuji.

Mononoke the movie chapter ii - the ashes of rage

En esta aventura, el vendedor de medicinas regresa durante una nueva crisis del harén de Edo. Esta entrega nos presenta un entorno lleno de disturbios internos y envidia ardiente que encienden el nacimiento de un espíritu furioso.

The rose of versailles 2025

Este fue uno de los grandes estrenos del año pasado, en donde el drama musical ambientado en la Francia del siglo XVIII, muestra a María Antonieta y el personaje ficticio de Oscar François de Jarjayes, una mujer "criada como un niño por su padre".

Scarlet

Este filme de animación, fantasía y acción fue escrito y dirigido por Mamoru Hosoda. Esta proyección se inspira en el clásico Hamlet de Shakespeare, con un cambio en la trama en donde una una feroz princesa que, tras fracasar en su intento de vengar la muerte de su padre, despierta en el "Otro Mundo".

¿Qué son los Anime Awards?

Los Crunchyroll Anime Awards o por su abreviatura The Anime Awards, son hoy en día uno de los premios más importantes sobre este género. Estos premios llegan de manera anual para conocer lo mejor de la industria del año anterior.